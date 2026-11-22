Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη απέναντι στο μαχητικό πανόραμα στο φινάλε της όγδοης αγωνιστικής στην α1 γυναικών

Η ΑΕΚ έκλεισε με νίκη την 8η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ Γυναικών, καθώς επικράτησε 33-29 του ΑΕΠ Πανοράματος στην έδρα της. Ο αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ, με την «Ένωση» να κατακτά δύο πολύτιμους βαθμούς. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε την ΑΕΚ σε τροχιά διεκδίκησης των υψηλών θέσεων της βαθμολογίας, παραμένοντας κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η δυναμική εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με δυναμική παρουσία από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, το Πανόραμα. Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να διατηρήσουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 16-16 μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η εικόνα του αγώνα έδειχνε ένα μαχητικό Πανόραμα που δεν άφηνε την ΑΕΚ να ξεφύγει.

Στη συνέχεια του αγώνα, η «Ένωση» κατάφερε να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ, προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό της. Ωστόσο, οκτώ λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, το Πανόραμα αντέδρασε σθεναρά και ισοφάρισε σε 28-28, δημιουργώντας εκ νέου αγωνία. Παρά την ασφυκτική πίεση και την ισοφάριση, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα καθοριστικό επιμέρους σερί 4-0 στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας το σκορ στο 32-28. Οι δύο ομάδες σημείωσαν από ένα ακόμα γκολ πριν τη λήξη, διαμορφώνοντας το τελικό 33-29 υπέρ της γηπεδούχου ΑΕΚ, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά τεσσάρων τερμάτων.

Η νέα βαθμολογική εικόνα μετά την 8η αγωνιστική

Μετά την επικράτησή της, η ΑΕΚ έφτασε τους 13 βαθμούς στη βαθμολογία της Α1 χάντμπολ Γυναικών. Η «Ένωση» βρίσκεται πλέον έναν βαθμό πίσω από τον ΟΦΝ Ιωνίας, ο οποίος έχει 14 βαθμούς, και δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, που έχει 15 βαθμούς. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού παραμένει έτσι δυναμικά στο «κυνήγι» των δύο πρώτων θέσεων, διατηρώντας τις ελπίδες της για την κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, το ΑΕΠ Πανόραμα, παρά τη μαχητική του εμφάνιση, υποχώρησε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 8 βαθμούς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλέον έναν βαθμό πίσω από την Αναγέννηση Άρτας, η οποία κατέχει την τέταρτη θέση με 9 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων της 8ης αγωνιστικής

Στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε προσωρινά την πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας νίκη του με 36-19 επί της ΑΕΣΧ Πυλαίας. Ο ΟΦΝ Ιωνίας, ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς, σημείωσε μια ευρεία νίκη με 43-7 επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Αναγέννηση Άρτας σημείωσε επίσης νίκη, επικρατώντας της Προσοτσάνης Δράμας με σκορ 32-19. Ένας ακόμη αγώνας της αγωνιστικής, αυτός μεταξύ του ΓΑΣ Καματερού και του Αθηναϊκού, δεν διεξήχθη όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η αναβολή της αναμέτρησης ΓΑΣ Καματερού – Αθηναϊκού

Η αναμέτρηση του ΓΑΣ Καματερού με τον Αθηναϊκό, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε. Ο λόγος της αναβολής ήταν η συμμετοχή της αθλήτριας του Αθηναϊκού, Αφσχάρι, στην Εθνική ομάδα του Ιράν. Η Αφσχάρι συμμετείχε στο Ασιατικό Πρωτάθλημα, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την παρουσία της στον αγώνα της ελληνικής διοργάνωσης, οδηγώντας στην αναβολή του παιχνιδιού.

Οι προκλήσεις της επόμενης αγωνιστικής

Η επόμενη, 9η αγωνιστική, επιφυλάσσει σημαντικές αναμετρήσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν περαιτέρω την εικόνα του πρωταθλήματος. Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής που θα διεξαχθεί στις 19 Δεκεμβρίου, ανάμεσα στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και τον ΟΦΝ Ιωνίας, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Αυτός ο αγώνας αναμένεται να είναι καθοριστικός για την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Την ίδια ημερομηνία, στις 19 Δεκεμβρίου, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει την Προσοτσάνη Δράμας, επιδιώκοντας να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις. Παράλληλα, το Πανόραμα θα υποδεχθεί στην έδρα του το Καματερό, μια ομάδα που βρίσκεται έναν βαθμό πίσω του στη βαθμολογία. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις δύο ομάδες, καθώς θα επηρεάσει άμεσα τη θέση τους στον πίνακα.

Με πληροφορίες από: Athletiko