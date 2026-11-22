Το ντέρμπι μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα του Άρη με σκορ 99-77, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως το παιχνίδι της νέας εποχής του ελληνικού μπάσκετ. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τον ΣΚΑΪ σημείωσε εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, φέρνοντας το κανάλι στην κορυφή της απογευματινής ζώνης.

Η επικράτηση του «Δικεφάλου» στο «Παλατάκι»

Ο ΠΑΟΚ, γνωστός και ως «Δικέφαλος», κατάφερε να αποσπάσει μια σπουδαία και ταυτόχρονα άνετη νίκη απέναντι στον Άρη, τον «Αυτοκράτορα», το απόγευμα του Σαββάτου. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο του PAOK Sports Arena, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «Παλατάκι», και έληξε με το τελικό σκορ 99-77 υπέρ των γηπεδούχων.

Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για τον ΠΑΟΚ, καθώς του επέτρεψε να συνεχίσει την αήττητη πορεία του εντός συνόρων για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η αναμέτρηση εντάχθηκε στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διατηρώντας το απόλυτο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τεράστιος ενθουσιασμός και μεγάλη απήχηση

Το ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης είχε προκαλέσει μεγάλη προσμονή, καθώς χαρακτηρίστηκε ως το παιχνίδι της νέας εποχής του ελληνικού μπάσκετ. Οι προσδοκίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από τον τεράστιο ενθουσιασμό που επικράτησε.

Ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής τόσο στις κερκίδες του «Παλατάκι», όπου βρέθηκαν οι φίλοι του μπάσκετ, όσο και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Η αναμέτρηση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων τηλεθεατών που δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι στο PAOK Sports Arena, επιλέγοντας να συντονιστούν στις τηλεοπτικές τους συσκευές.

Η μεγάλη απήχηση της μονομαχίας επιβεβαιώθηκε πλήρως, καθώς δεν προσέλκυσε μόνο τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο, αλλά και ένα ευρύ τηλεοπτικό κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία του αγώνα για τη συμπρωτεύουσα και όχι μόνο.

Σάρωσε στην τηλεθέαση η μετάδοση του ΣΚΑΪ

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τον ΣΚΑΪ σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις. Το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού εκφράστηκε με την υψηλή παρακολούθηση της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης κατέγραψε ποσοστό τηλεθέασης 20,6% στο δυναμικό κοινό. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει την προτίμηση των νεότερων ηλικιακά τηλεθεατών.

Παράλληλα, στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, η τηλεθέαση έφτασε το 18,8%. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ήταν αρκετές για να φέρουν τον ΣΚΑΪ στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, ξεπερνώντας κάθε άλλη τηλεοπτική επιλογή που ήταν διαθέσιμη εκείνη την ώρα.

Το ντέρμπι άφησε πίσω τον ανταγωνισμό

Η μεγάλη απήχηση της αναμέτρησης ανάμεσα στον «Δικέφαλο» και τον «Αυτοκράτορα» επιβεβαιώθηκε περίτρανα και στους πίνακες τηλεθέασης. Η μονομαχία των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης κατάφερε να κυριαρχήσει έναντι του ανταγωνισμού, αφήνοντας πίσω της τις υπόλοιπες τηλεοπτικές προτάσεις.

Το παιχνίδι, το οποίο περίμεναν οι πάντες στη συμπρωτεύουσα, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των φίλων του μπάσκετ που βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και χιλιάδων τηλεθεατών που το παρακολούθησαν από τα σπίτια τους.

Αυτή η ευρεία απήχηση και η κυριαρχία στην τηλεθέαση υπογραμμίζουν τη σημασία του ντέρμπι για το ελληνικό μπάσκετ και την ικανότητά του να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα κοινού, πέρα από τους φανατικούς οπαδούς των δύο ομάδων.

Με πληροφορίες από: Athletiko