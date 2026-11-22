Η έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, προκλήθηκε από ένα συγκεκριμένο περιστατικό που σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ. Ο κ. Καραπαπάς επέλεξε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη φάση αυτή μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Το συμβάν έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ και αποτέλεσε αντικείμενο έντονων διαμαρτυριών από την πλευρά της κρητικής ομάδας, η οποία ζήτησε την αποβολή παίκτη του Παναθηναϊκού.

Το επίμαχο περιστατικό στο ΟΑΚΑ

Το γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση του Κώστα Καραπαπά και προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων συνέβη στο 36ο λεπτό του αγώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι παίκτες του ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για ένα χτύπημα που δέχτηκε ένας αμυντικός τους, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως εκτός φάσης.

Στο επίκεντρο του περιστατικού βρέθηκε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Βισέντε Ταμπόρδα. Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες της ομάδας του ΟΦΗ, ο Αργεντινός μέσος φέρεται να χτύπησε τον αμυντικό των Κρητικών, Σιέλη. Η ομάδα του ΟΦΗ, με τον προπονητή της Κόντη, ζήτησε επίμονα από τον διαιτητή την άμεση αποβολή του Ταμπόρδα, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη μπουνιά προς τον αντίπαλο παίκτη.

Οι διαμαρτυρίες των παικτών του ΟΦΗ ήταν έντονες και συνεχείς, καθώς θεωρούσαν ότι η ενέργεια του Ταμπόρδα ήταν αντιαθλητική και άξιζε την κόκκινη κάρτα. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, προκαλώντας ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Η δημόσια τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό και προχώρησε σε μια δημόσια τοποθέτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραπαπάς εξέφρασε με έντονο και καυστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της φάσης και την απόφαση που ελήφθη.

Η δήλωσή του ήταν συγκεκριμένη και αιχμηρή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Απαγορεύται να αποβληθεί παίκτης του ΠΑΟ (Ταμπόρδα) ακόμα και αν ρίχνει μπουνιές!». Με αυτή τη φράση, ο κ. Καραπαπάς υπονόησε την ύπαρξη ενός άγραφου κανόνα ή μιας προστασίας προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ακόμη και σε περιπτώσεις που, κατά την άποψή του, δικαιολογούν την αποβολή.

Η χρήση της φράσης «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ» από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού προσδίδει έναν τόνο ειρωνείας και κριτικής προς τις διαιτητικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του ότι υπήρξε μεροληψία στην κρίση του διαιτητή της αναμέτρησης. Η ανάρτηση αυτή έγινε άμεσα viral στον αθλητικό κόσμο.

Αιχμές για τον διαιτητή και προσωπικές συνδέσεις

Πέρα από την κύρια δήλωσή του για το περιστατικό, ο Κώστας Καραπαπάς επέλεξε να προσθέσει δύο υστερόγραφα στην ανάρτησή του, τα οποία περιείχαν περαιτέρω αιχμές και υπαινιγμούς. Το πρώτο υστερόγραφο στόχευε ευθέως τον διαιτητή της αναμέτρησης, συνδέοντας την απόφασή του με την προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραπαπάς έγραψε: «ΥΓ: Βοηθάει σε αυτό αν ο διαιτητής που παίζει το ματς έχει παντρευτεί παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.» Αυτή η φράση ερμηνεύτηκε ως ένας σαφής υπαινιγμός για πιθανή επιρροή ή προκατάληψη στην κρίση του διαιτητή, λόγω εξωαγωνιστικών παραγόντων. Η αναφορά σε προσωπικές σχέσεις του διαιτητή με πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης προκάλεσε έντονες συζητήσεις και σχόλια στον αθλητικό χώρο.

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κριτικής που ασκείται συχνά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου σχετικά με τη διαφάνεια και την αμεροληψία των διαιτητικών αποφάσεων. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού χρησιμοποίησε αυτό το υστερόγραφο για να ενισχύσει το επιχείρημά του περί μεροληψίας.

Το σχόλιο για την τηλεοπτική κάλυψη

Στο δεύτερο υστερόγραφο της ανάρτησής του στο Instagram, ο Κώστας Καραπαπάς επέκτεινε την κριτική του και στην τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Το σχόλιο αυτό αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε το επίμαχο περιστατικό από τον σκηνοθέτη της αναμέτρησης.

Ο κ. Καραπαπάς έγραψε χαρακτηριστικά: «ΥΓ2: Μπράβο στον σκηνοθέτη που κατάφερε να βρει ένα πλάνο από ένα χιλιόμετρο την μπουνιά! Να πάρει αύξηση». Η φράση αυτή, η οποία είναι εμφανώς ειρωνική, υπονοεί ότι το πλάνο που προβλήθηκε δεν ήταν επαρκώς καθαρό ή κοντινό ώστε να αναδείξει πλήρως το περιστατικό της μπουνιάς, ή ότι επιλέχθηκε σκόπιμα ένα μακρινό πλάνο.

Με αυτό το σχόλιο, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξε ενδεχομένως μια προσπάθεια να μην φανεί ξεκάθαρα η επίμαχη φάση, επηρεάζοντας έτσι την αντίληψη του κοινού για το τι πραγματικά συνέβη. Η αναφορά του στον σκηνοθέτη προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην κριτική του, πέρα από τη διαιτησία, αγγίζοντας και τον τομέα της μετάδοσης του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko