Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε ο καλύτερος «τζογαδόρος» στο σημερινό γκραν πρι της φόρμουλα 1 στο Λας Βέγκας, εξασφαλίζοντας τη νίκη και τον τίτλο του οδηγού του αγώνα. Ο Ολλανδός, οδηγός της Red Bull – Ford, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στην πίστα.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από την pole position, βρέθηκε να προσπερνιέται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, κατάφερε να ανακτήσει τη θέση του και να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη.

Η πορεία προς την κορυφή στο Λας Βέγκας

Στο γκραν πρι του Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από την πρώτη θέση, όμως σύντομα είδε τον ομόσταβλό του, Ισάκ Χάτζαρ, καθώς και τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, να τον προσπερνούν. Παρόλα αυτά, ο Ολλανδός οδηγός έκανε έναν φοβερό αγώνα, καταφέρνοντας να ξαναπεράσει τους αντιπάλους του και να πάρει τη νίκη.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του Φερστάπεν στα τελευταία έξι γκραν πρι, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερά υψηλή του απόδοση. Ο επικεφαλής της ομάδας Red Bull – Ford, Λορέν Μίκις, σχολίασε ότι αν η ομάδα είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν, θα αναζητούσαν τον δεύτερο οδηγό, χωρίς να αδικεί την επιτυχία του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στα 19 του.

Η στρατηγική ευφυΐα του Φερστάπεν

Ο Λορέν Μίκις, επικεφαλής της ομάδας Red Bull – Ford, ανέφερε στο motorsport.com ότι ο Μαξ Φερστάπεν ξεπέρασε σε ευφυΐα τους αντιπάλους του. Αυτό συνέβη παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Red Bull – Ford σε πίστες με περιορισμένες δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Μίκις, ο Φερστάπεν διαχειρίστηκε εξαιρετικά τις τακτικές προκλήσεις που αφορούσαν τη διαχείριση της ενέργειας. Επίσης, αντιμετώπισε με επιτυχία το εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο του «slipstream», δείχνοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις συνθήκες του αγώνα.

Η αμυντική τακτική και η διορατικότητα

Ο Μίκις δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ο Μαξ ξεπέρασε ξεκάθαρα σε ευφυΐα τους αντιπάλους του σήμερα, με τον τρόπο που κατάφερε να αμυνθεί για 50 γύρους». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, παρόλο που προσπεράστηκε μερικές φορές, είχε την αίσθηση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το έκανε επίτηδες. Ο Φερστάπεν φέρεται να εξέτασε κάθε πιθανό σενάριο για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο διάστημα μεταξύ της προτελευταίας στροφής και της γραμμής τερματισμού.

Ο επικεφαλής της ομάδας εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την ικανότητα του Φερστάπεν να σκέφτεται μπροστά. Δέκα γύρους πριν από το τέλος, ο Ολλανδός οδηγός ρωτούσε ήδη την ομάδα τι θα μπορούσε να γίνει όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας στον τελευταίο γύρο, ώστε να αποφύγει να τον προσπεράσουν πριν από τη γραμμή τερματισμού. Η ομάδα επεξεργαζόταν ήδη το θέμα, αλλά όταν επέστρεψαν με απάντηση, διαπίστωσαν ότι ο Φερστάπεν το είχε ήδη κατανοήσει πλήρως και είχε εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. «Έτσι, καταλάβαμε ότι ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή – και πράγματι, έτσι αποδείχθηκε», ανέφερε ο Μίκις.

«Σαν να προέρχεται από άλλον πλανήτη»

Ο Λορέν Μίκις τόνισε την ανωτερότητα του Φερστάπεν, λέγοντας: «Κοιτάξτε τον σημερινό αγώνα, κοιτάξτε τον αγώνα στη Βραζιλία, και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί το μονοθέσιό του σε σχέση με τους άλλους. Βρίσκεται πάντα στο ιδανικό σημείο, την κατάλληλη στιγμή».

Ο επικεφαλής της Red Bull – Ford ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια εντυπωσιακή φράση, τονίζοντας ότι «ο Μαξ είναι σαν να προέρχεται από άλλον πλανήτη», αναδεικνύοντας το μοναδικό ταλέντο και την ικανότητα του Ολλανδού οδηγού να κυριαρχεί στις πίστες της φόρμουλα 1.

Με πληροφορίες από: Newsit