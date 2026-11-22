Ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εντός έδρας του Βόλου Elabet με 1-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το καθοριστικό γκολ σημείωσε ο Αντριάνο Μπρέγκου στο 88ο λεπτό, δίνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του Αγρινίου. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έβαλε τέλος σε ένα σερί επτά συνεχόμενων ηττών για τον Παναιτωλικό και συνέπεσε με το ντεμπούτο του νέου προπονητή, Γιώργου Πετράκη.

Η λύτρωση του Παναιτωλικού και το ντεμπούτο Πετράκη

Ο Παναιτωλικός, που μετρούσε επτά συνεχόμενες ήττες, κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του. Παρόλο που η ομάδα του Αγρινίου παρουσίασε για ακόμη μια φορά κάκιστη εικόνα, κυρίως αμυντικά, στάθηκε τυχερή και πήρε το πολύτιμο τρίποντο. Η νίκη αυτή έσπασε το αρνητικό σερί και βοήθησε τον «Τίτορμο» να ξεκολλήσει από τους 9 βαθμούς που είχε από την 3η αγωνιστική, φτάνοντας τους 12 πόντους.

Ο Γιώργος Πετράκης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League ως προπονητής του Παναιτωλικού, ξεκινώντας ιδανικά τη θητεία του. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο του Βόλου Elabet παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον Παναιτωλικό, ο Κουτσερένκο ήταν στην εστία, με τους Αποστολόπουλο, Θυμιάνη, Στάγιτς και Μανρίκε στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κόγιτς και Εστέμπαν, με τον Εράκοβιτς σε επιτελικό ρόλο, ενώ οι Νικολάου και Σμυρλής κάλυψαν τις πτέρυγες, με τον Άλεξιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο

Ο Βόλος Elabet ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες και πιο σημαντικές ευκαιρίες στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος, όπου ήταν καλύτερος. Μόλις στο 5ο λεπτό, οι Θεσσαλοί είχαν δοκάρι σε διαγώνιο σουτ του Κρεσπί, μετά από κάθετη πάσα του Γκονζάλες. Λίγο αργότερα, στο 13ο λεπτό, ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Εράκοβιτς έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Άλεξιτς, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας τον νίκησε.

Στο 26ο λεπτό, ο Βόλος παραλίγο να βρεθεί πίσω στο σκορ με αυτογκόλ, όταν ο Γρόσδης έκανε ένα απρόσεχτο γύρισμα στον Σιαμπάνη, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι. Στο 29ο λεπτό, ο Βόλος είχε ένα δεύτερο δοκάρι, πάλι με τον Κρεσπί, ο οποίος με τακουνάκι μετά από σέντρα του Μεντίλ, είδε την μπάλα να τραντάζει τη ρίζα του δοκαριού του Κουτσερένκο. Επτά λεπτά αργότερα, στο 37ο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε εντυπωσιακά ένα μακρινό δυνατό σουτ του Τζόκα.

Ο Λάμπρου έχασε το «άχαστο» στην επανάληψη

Το ξεκίνημα της επανάληψης βρήκε τον Βόλο να είναι και πάλι πιο δραστήριος, με τον Λάζαρο Λάμπρου να έχει δύο άστοχα σουτ. Στο 59ο λεπτό, ο Λάμπρου είχε την πιο κλασική ευκαιρία, όταν το διαγώνιο σουτ του στην απέναντι γωνία βρήκε στο κεφάλι του Θυμιάνη και πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωστόσο, η κορυφαία χαμένη ευκαιρία του αγώνα, που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση, σημειώθηκε στο 62ο λεπτό.

Σε αυτή τη φάση, ένα τραγικό λάθος στα μετόπισθεν του Αποστολόπουλου επέτρεψε στον Καμπελά να κλέψει την μπάλα. Ο Καμπελά βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, έδωσε πλάγια πάσα στον Λάμπρου προς κενή εστία, αλλά ο τελευταίος πλάσαρε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας μια απίστευτη ευκαιρία για να σκοράρει. Μετά από αυτό το σημείο, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε σταδιακά, με τον Παναιτωλικό να ισορροπεί, αλλά να δυσκολεύεται να απειλήσει την εστία του Σιαμπάνη.

Το γκολ της λύτρωσης από τον Μπρέγκου

Εντέλει, με μια δόση τύχης, η ομάδα του Αγρινίου κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 88ο λεπτό. Ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος είχε περάσει στον αγώνα ως αλλαγή στο 78ο λεπτό στη θέση του Εράκοβιτς, εξαπέλυσε ένα μακρινό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Γρόσδη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Παναιτωλικό τη νίκη, καθώς το αποτέλεσμα δεν άλλαξε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μπρέγκου αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας το γκολ της πολυπόθητης νίκας, ενώ ο Γρόσδης ήταν μοιραίος για τους φιλοξενούμενους, καθώς η κόντρα στην μπάλα ήταν καθοριστική.

Η βαθμολογική εικόνα των δύο ομάδων

Μετά τη νίκη αυτή, ο Παναιτωλικός ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 12 βαθμούς, λαμβάνοντας μια σημαντική βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, ο Βόλος Elabet συνεχίζει να βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, παραμένοντας χωρίς πόντο και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Οι Θεσσαλοί μετρούν πλέον τέσσερις συνεχόμενες ήττες, γεγονός που καθιστά την κατάστασή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ομάδα του Βόλου, παρά τις καλές εμφανίσεις και τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, με αποτέλεσμα να παραμένει ουραγός. Η αναμέτρηση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση και στις δύο ομάδες, με τον Παναιτωλικό να χρειάζει να βελτιώσει την εικόνα του παρά τη νίκη, και τον Βόλο να αναζητά επειγόντως τους πρώτους του βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta