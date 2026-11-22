Ο Γάλλος σούπερ σταρ του μπάσκετ, Εβάν Φουρνιέ, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ελληνική επαρχία και τις γεύσεις της, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα. Ο διεθνής παίκτης, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην πόλη της Θεσσαλίας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και δοκίμασε ένα παραδοσιακό τοπικό έδεσμα. Μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Καρδίτσας, ο Φουρνιέ δοκίμασε για πρώτη φορά μπατζίνα, μια εμπειρία την οποία μοιράστηκε και στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ».

Η αγωνιστική δράση του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες νίκες, ταξιδεύοντας στην Καρδίτσα, όπου φιλοξενήθηκε από την τοπική ομάδα για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η αναμέτρηση αυτή έριξε την αυλαία της συγκεκριμένης αγωνιστικής, με τους «ερυθρόλευκους» να καταφέρνουν να αποχωρήσουν με τη νίκη. Το τελικό σκορ ήταν 81-75 υπέρ του Ολυμπιακού, βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του στο πρωτάθλημα σε 7-1.

Το απόγευμα για τον σύλλογο του Πειραιά στην Καρδίτσα δεν ήταν καθόλου εύκολο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκαν μπροστά τους μία καλοστημένη και «μπαρουτοκαπνισμένη» ομάδα, η οποία αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του κόουτς Παπανικολόπουλου. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να αποχωρήσει από τη Θεσσαλία με τη νίκη στις αποσκευές του, κάνοντας τη διαφορά στο παρκέ κυρίως χάρη σε ένα αμυντικό δεκάλεπτο.

Η γευστική ανακάλυψη του Εβάν Φουρνιέ

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γάλλος σούπερ σταρ Εβάν Φουρνιέ, αποφάσισε να πειραματιστεί ξανά με την ελληνική κουζίνα, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για τις τοπικές γεύσεις. Ο Φουρνιέ είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά ένα εκλεκτό ελληνικό έδεσμα, την τοπική καρδιτσιώτικη μπατζίνα, εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στην πόλη.

Η μπατζίνα, την οποία γεύτηκε ο Γάλλος αθλητής, είναι μια παραδοσιακή αλμυρή «γυμνή» πίτα, γνωστή και ως ζυμαρόπιτα χωρίς φύλλο. Αυτό το έδεσμα προέρχεται από τη Θεσσαλία και έχει ιδιαίτερη παράδοση στην περιοχή της Καρδίτσας. Αφού ο Ολυμπιακός έφυγε με τη νίκη από την ελληνική επαρχία, ο Φουρνιέ θα φύγει και με «γεμάτο» στομάχι, έχοντας προσθέσει μία νέα γαστρονομική εμπειρία στο ενεργητικό του.

Η κοινοποίηση της εμπειρίας στο «Χ»

Την εμπειρία του αυτή, ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους και ακολούθους. Ανέβασε ένα σχετικό tweet στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», όπου και κοινοποίησε τη δοκιμή της μπατζίνας. Στην ανάρτησή του, ο Γάλλος παίκτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Tried Batzina for the first time…thank you❤️????», συνοδεύοντας την ανάρτηση με την «εστιατορική κριτική» του.

Αυτή η κίνηση του Φουρνιέ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την τοπική κουλτούρα και τις γαστρονομικές παραδόσεις των περιοχών που επισκέπτεται με την ομάδα του. Η δοκιμή της μπατζίνας αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της προσαρμογής του Γάλλου αθλητή στα ελληνικά δεδομένα, πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους και τις αθλητικές του υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko