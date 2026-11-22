Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν θα μπορούσε να φανταστεί χειρότερο ξεκίνημα στην πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το ντέρμπι της Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Αργεντινό τεχνικό, καθώς η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 2-0 μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ είχε ήδη μείνει με δέκα παίκτες.

Η κόκκινη κάρτα που άλλαξε τα δεδομένα

Η αναμέτρηση πήρε άσχημη τροπή για τους «κόκκινους διαβόλους» μόλις στο όγδοο λεπτό. Ο Ίσακ της Λίβερπουλ έφυγε στην αντεπίθεση, και ο Λένι Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον ανέτρεψε οριακά εκτός περιοχής. Αυτή η ενέργεια οδήγησε τον διαιτητή στην απόφαση να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γιορό, αφήνοντας την ομάδα του Ποτσετίνο με δέκα παίκτες από πολύ νωρίς.

Ο Ίσακ είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή, σουτάροντας δυνατά, με τον Λάμενς να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Επίσης, είχε μπει στην περιοχή από δεξιά και είχε σουτάρει δυνατά, με τον Λάμενς να αποκρούει για τη Γιουνάιτεντ, δείχνοντας την επιθετική διάθεση της Λίβερπουλ.

Τα γκολ που έφεραν το 2-0

Η αποβολή του Γιορό έδωσε την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να ανοίξει το σκορ. Στο 10ο λεπτό, ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που κέρδισε ο Ίσακ. Με μια φοβερή απευθείας εκτέλεση στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα Λάμενς, ο Σόμποσλαϊ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους «Κόκκινους».

Τρία λεπτά αργότερα, στο 13ο λεπτό, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για την ομάδα του Ποτσετίνο. Μετά από σέντρα του Ενγκουόμα από αριστερά, ο Φλόριαν Βιρτς με μια «πιρουέτα» και πλασέ από κοντά, διπλασίασε τα τέρματα της Λίβερπουλ, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η αντίδραση των φιλάθλων και η βαθμολογική θέση

Το εφιαλτικό ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η γρήγορη διαμόρφωση του 2-0 προκάλεσαν την αντίδραση των οπαδών της Λίβερπουλ. Οι φίλαθλοι των «Κόκκινων» ξεκίνησαν να τραγουδούν «θα απολυθείς το πρωί» στον Αργεντινό τεχνικό, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος βίωνε ένα εξαιρετικά δύσκολο ντεμπούτο.

Αυτή η αναμέτρηση, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αγγλίας, βρίσκει και τις δύο ομάδες μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 5η θέση, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται κάτω από τη «ζώνη» του υποβιβασμού, γεγονός που καθιστά τη νίκη ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο πλευρές.

Λεπτομέρειες από την εξέλιξη του αγώνα

Η Λίβερπουλ, έχοντας πλέον το προβάδισμα, συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας, αν και έριξε τον ρυθμό της αναμέτρησης μετά το δεύτερο γκολ. Το πρώτο κόρνερ στο ματς κερδήθηκε από τη Λίβερπουλ, αλλά πέρασε ανεκμετάλλευτο, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια αξιόλογη ευκαιρία.

Οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη στην 11η αγωνιστική, καθώς βρίσκονται σε θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αντιμετωπίζει επιπλέον πίεση λόγω της κακής της θέσης στη βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit