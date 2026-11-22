Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό σόου πριν την έναρξη του αγώνα της ομάδας τους με τον ΟΦΗ. Η εκδήλωση αυτή είχε ως στόχο να γιορτάσει τα 60 χρόνια ζωής της Θύρας 13, δημιουργώντας μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Το θέαμα περιλάμβανε άναμμα πράσινων και λευκών καπνογόνων, καθώς και δυνατά συνθήματα που δονούσαν το στάδιο.

Η έναρξη του αγώνα καθυστερούσε λόγω προβλήματος στη διασύνδεση του VAR, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους φίλους των «πράσινων» να πάρουν πάνω τους όλα τα φώτα της προσοχής. Το pyro show που πραγματοποίησαν οι οπαδοί προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα, λίγο πριν τη σέντρα του ματς.

Η γιορτή των 60 χρόνων της Θύρας 13

Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλησαν να τιμήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο την επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυση της Θύρας 13. Για τον λόγο αυτό, προετοίμασαν ένα ειδικό πρόγραμμα που εκτυλίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελούσε μέρος των εορτασμών για τα εξήντα χρόνια από την ίδρυση της ιστορικής Θύρας 13. Οι οπαδοί επέλεξαν την ημέρα του αγώνα με τον ΟΦΗ για να πραγματοποιήσουν αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στην ομάδα και την ιστορία της.

Το φαντασμαγορικό «πράσινο» σόου

Το θέαμα που προσέφεραν οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» ήταν φαντασμαγορικό, γεμίζοντας τον χώρο με τα χρώματα της ομάδας. Άναψαν πράσινα και λευκά καπνογόνα, τα οποία δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα με το άναμμα των καπνογόνων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγουδούσαν ασταμάτητα συνθήματα. Αυτή η συνδυαστική δράση συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας τρομερής ατμόσφαιρας στο στάδιο, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Το pyro show, με τα πράσινα και λευκά καπνογόνα, προσέλκυσε την προσοχή όλων των παρευρισκομένων. Οι οργανωμένοι οπαδοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα οπτικό και ακουστικό υπερθέαμα, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής.

Η απρόσμενη καθυστέρηση του αγώνα

Η εκδήλωση των οπαδών πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την είσοδο των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνη τη στιγμή, η έναρξη του αγώνα είχε καθυστερήσει, προσφέροντας ένα ιδανικό χρονικό παράθυρο για το σόου.

Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε ένα τεχνικό πρόβλημα που είχε προκύψει με τη διασύνδεση του συστήματος VAR. Οι οργανωμένοι φίλοι των «πράσινων» εκμεταλλεύτηκαν την αναμονή αυτή για να παρουσιάσουν το εορταστικό τους πρόγραμμα, προσελκύοντας όλα τα βλέμματα.

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ΟΑΚΑ

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, χαρακτηρίστηκε ως υπέροχη. Οι ενέργειες των οργανωμένων οπαδών συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εορταστικού και παθιασμένου κλίματος στις κερκίδες.

Το σύνολο των δράσεων, από το άναμμα των καπνογόνων μέχρι τα δυνατά συνθήματα, συνέθεσε μία ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και παλμό. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού κατάφεραν να μετατρέψουν την αναμονή για την έναρξη του αγώνα σε μία μοναδική γιορτή για τα 60 χρόνια της Θύρας 13.

Με πληροφορίες από: Gazzetta