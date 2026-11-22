Ισόπαλο με 1-1 έληξε το κρίσιμο παιχνίδι μεταξύ Λεβαδειακού και Ατρομήτου, που διεξήχθη την Κυριακή (22/11) στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επέτρεψε σε καμία από τις δύο ομάδες να αναρριχηθεί στην κατάταξη, διατηρώντας αμφότερες σε τροχιά υποβιβασμού και χαμηλά στη βαθμολογία. Η αναμέτρηση ήταν κομβικής σημασίας για την προσπάθειά τους να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις.

Ο αγώνας και η κρισιμότητά του

Οι δύο ομάδες, Λεβαδειακός και Ατρόμητος, δίνουν μάχη για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της Stoiximan Super League. Αμφότεροι είχαν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με πολύ άσχημα αποτελέσματα, ωστόσο πριν από τη διακοπή είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Το μεταξύ τους παιχνίδι στη Λιβαδειά, την Κυριακή (22/11), είχε χαρακτηριστεί ως κομβικό, καθώς θα μπορούσε να δώσει ώθηση σε όποια ομάδα κατάφερνε να πάρει το τρίποντο και να αποσπαστεί από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Ωστόσο, η ισοπαλία 1-1 που προέκυψε από την αναμέτρηση, κράτησε και τις δύο ομάδες χαμηλά στη βαθμολογία, συνεχίζοντας την αγωνία τους για την παραμονή στην κατηγορία. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από ένα ακυρωθέν γκολ για τον Ατρόμητο μέσω VAR, καθώς και από δύο τέρματα που προήλθαν από σοβαρά αμυντικά λάθη. Ακόμη, υπήρξε μία ακόμη παρέμβαση του Συστήματος Υποβοήθησης Διαιτητή (VAR) για μία περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας, η οποία αρχικά είχε διαφύγει της προσοχής του διαιτητή Κουκούλα από τη Λέσβο.

Αιφνιδιασμός και ακύρωση του αρχικού τέρματος

Ο Ατρόμητος αιφνιδίασε τους γηπεδούχους μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από ένα γύρισμα του Σερζίνιο, ο Τσούμπερ εκτέλεσε με το αριστερό πόδι από πλάγια θέση και εντός της περιοχής, καταφέρνοντας να νικήσει τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού, Ελιάσι. Οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν το προβάδισμα, όμως η χαρά τους ήταν πρόσκαιρη, καθώς η φάση τέθηκε υπό εξέταση.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή (VAR) κάλεσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, κ. Κουκούλα από τη Λέσβο, να εξετάσει τη φάση. Μετά την εξέταση, ο ρέφερι έκρινε ότι ο παίκτης Περέα, κατά τη διάρκεια του σουτ του Τσούμπερ, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα του Λεβαδειακού. Ως εκ τούτου, τέσσερα λεπτά μετά την επίτευξή του, το γκολ ακυρώθηκε, διατηρώντας το σκορ στο 0-0.

Το προβάδισμα του Λεβαδειακού και οι χαμένες ευκαιρίες

Αντί το σκορ να γίνει 0-1 υπέρ του Ατρομήτου, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Λιάγκας, από αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού, είδε τον Κομπνάν και του έκανε μια βαθιά μπαλιά. Παρόλο που ο Νιγηριανός επιθετικός βρισκόταν αρχικά μόνος του, εκμεταλλεύτηκε την πολύ άσχημη αντίδραση των αμυντικών Τσακμάκη και Μάγκνουσον, οι οποίοι υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη.

Ο Κομπνάν κέρδισε τις κόντρες και με ένα κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, κάνοντας το 1-0. Η αντίδραση του Ατρομήτου περιορίστηκε σε ένα άστοχο φάουλ του Τσακμάκη στο 32ο λεπτό και ένα επίσης άστοχο σουτ του Τσούμπερ στο 39ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 1-0, μετά από ένα διάστημα με αρκετά λάθη από την πλευρά τους.

Η ισοφάριση του Ατρομήτου και η πίεση στο φινάλε

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Περιστερίου εμφάνισε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Κατάφερε να κρατήσει μακριά οποιαδήποτε απειλή από την εστία της και να φέρει νωρίς το ματς στα ίσα, χάρη σε μια... καραμπόλα. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, ο Μάγκνουσον έκανε ένα γύρισμα από αριστερά.

Ο τερματοφύλακας Ελιάσι φάνηκε να αιφνιδιάζεται και έδιωξε την μπάλα, η οποία όμως χτύπησε πάνω στον Περέα και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1. Στο φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα της Βοιωτίας, ο Λεβαδειακός, άσκησε μεγάλη πίεση στην αντίπαλη εστία, αναζητώντας το νικητήριο τέρμα. Είχε μάλιστα και ένα δοκάρι, καθώς και αρκετά χαμένα τετ α τετ, όμως δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο που θα της έδινε μια ανάσα στη μάχη του υποβιβασμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko