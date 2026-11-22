Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, υποδεχόμενος τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα της ομάδας του. Οι Πειραιώτες στοχεύουν στην επιστροφή στις νίκες, μετά το ισόπαλο ντέρμπι που προηγήθηκε με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις

Μετά την περίοδο της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός επανέρχεται στη δράση. Η ομάδα του Πειραιά φιλοξενεί τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για τους «ερυθρόλευκους», καθώς επιδιώκουν να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα.

Ο στόχος της ομάδας είναι να εξασφαλίσει τη νίκη, προκειμένου να διατηρηθεί σε κοντινή απόσταση από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Παναθηναϊκό. Η προηγούμενη αγωνιστική είχε φέρει ένα ισόπαλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για τους τρεις βαθμούς σε αυτή την αναμέτρηση.

Οι προκλήσεις για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο έργο για τον επόμενο 1 με 1,5 μήνα τουλάχιστον, καθώς καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στη μεσαία γραμμή της ομάδας του. Η «λειψανδρία» αυτή προέκυψε από τραυματισμούς που σημειώθηκαν μέσα στον Νοέμβριο, επηρεάζοντας βασικούς παίκτες.

Συγκεκριμένα, οι Σαντιάγκο Εσε, Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο έχουν τραυματιστεί και θα παραμείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό διάστημα. Αυτή η συνθήκη περιορίζει τις επιλογές των Πειραιωτών, αφήνοντας ως καθαρόαιμους μέσους τους Ρέμο Φρόιλερ, Λορέντσο Σιπιόνι και Χρήστο Φίλη. Επιπρόσθετα, ο Αργεντινός Σαντιάγκο Εσε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, καθώς βρίσκεται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας, γεγονός που δημιουργεί έναν πραγματικό γρίφο για τον Βάσκο τεχνικό.

Η αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Για την αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε συγκεκριμένους παίκτες για την αρχική ενδεκάδα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ορτέγκα. Στα άκρα της άμυνας τοποθετήθηκαν οι Σάλιακας και Τικνιζάν, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελείται από τους Ρέτσο και Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο που επιλέχθηκε είναι οι Φρόιλερ και Σιπιόνι. Στα «φτερά» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ζότα Σίλβα και Μπέιλι. Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Μάριους, θα βρίσκεται ο Φορτούνης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του οργανωτή. Η πλήρης ενδεκάδα, όπως ανακοινώθηκε, είναι: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Σίλβα, Φορτούνης, Μπέιλι, Μάριους.

Οι επιλογές από τον πάγκο

Στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει στη διάθεσή του αρκετούς παίκτες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αναπληρωματικοί που περιλαμβάνονται στην αποστολή είναι οι: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Ρόκα, Σα, Γιάρεμτσουκ, Μαρτίνς, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Ονιαμαέτσι, Φίλης και Κλέιτον.

Αυτές οι επιλογές παρέχουν ευελιξία στον προπονητή, επιτρέποντάς του να προσαρμόσει το παιχνίδι ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης και την εξέλιξή της. Η παρουσία τόσο έμπειρων όσο και νεότερων παικτών στον πάγκο δίνει τη δυνατότητα για αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την τελική έκβαση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko