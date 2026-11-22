Η Χαλ εξασφάλισε μια νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις της 11ης αγωνιστικής της Premier League. Ο ΜακΜπέρνι ήταν ο παίκτης που πέτυχε και τα δύο τέρματα, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό πλεονέκτημα της ομάδας του μετά την αποβολή του Κοστίνια. Στο παιχνίδι αυτό, ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε ως βασικός τερματοφύλακας για τη Χαλ, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή για την Μπράιτον.

Ο ελληνικός «εμφύλιος» και η εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας μεταξύ Χαλ και Μπράιτον χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη «μάχη» στον αγωνιστικό χώρο, με το σκορ να παραμένει στο 0-0 μέχρι τη συμπλήρωση του 90λέπτου. Ο Κωνσταντής Τζολάκης υπερασπίστηκε την εστία της Χαλ ως βασικός, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 67ο λεπτό. Η Μπράιτον είχε ως στόχο τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στη βαθμολογία της Premier League, ειδικά μετά την ισοπαλία της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ.

Από την πλευρά της, η Χαλ, με αυτή τη νίκη, κατάφερε να διατηρηθεί κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις ελπίδες της για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση είχε έντονο ρυθμό και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με τους δύο Έλληνες παίκτες να έχουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Οι επεμβάσεις του Κωνσταντή Τζολάκη

Ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς ήταν απροσπέλαστος κάτω από τα δοκάρια της Χαλ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο 14ο λεπτό, ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε μια επικίνδυνη προβολή του Γκόμες, ενώ στο 21ο λεπτό δεν αντιμετώπισε δυσκολία σε ένα σουτ του Αγιάρι.

Η παρουσία του Τζολάκη ήταν καθοριστική και σε άλλες κρίσιμες στιγμές. Στο 37ο λεπτό, μετά από σουτ του Αγιάρι που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Τζολάκης επενέβη άμεσα και σταμάτησε τον Ρούτερ. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος, απέκρουσε σουτ του Γκρος στο 51ο λεπτό και ήταν και πάλι στη θέση του για να αποκρούσει ένα σουτ του Ντανκ στο 55ο λεπτό, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Οι χαμένες ευκαιρίες των δύο ομάδων

Πριν τα καθοριστικά γκολ, τόσο η Χαλ όσο και η Μπράιτον είχαν τις δικές τους ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ. Στο 31ο λεπτό, ένα τακουνάκι του Κρουκς για τη Χαλ μπλοκαρίστηκε από τον τερματοφύλακα Φερμπρούχεν. Λίγο αργότερα, στο 37ο λεπτό, η Μπράιτον άγγιξε το γκολ δύο φορές, με το σουτ του Αγιάρι να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι και τον Τζολάκη να σταματά στη συνέχεια τον Ρούτερ. Ο Φερμπρούχεν μπλόκαρε επίσης ένα φάουλ του Μπελούμι στο 40ο λεπτό, ενώ στην τελευταία αξιόλογη φάση πριν την ανάπαυλα, ο Γκόμες σούταρε λίγο άουτ στο 45+3'.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γκόμες σούταρε άουτ εξ επαφής δευτερόλεπτα μετά την επέμβαση του Τζολάκη στον Γκρος. Η Χαλ προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση, απειλώντας δις με τον Μπελούμι στο 57ο και το 65ο λεπτό. Μάλιστα, στο 76ο λεπτό, μια σέντρα σουτ του Τόμας σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, δείχνοντας ότι το γκολ ήταν θέμα χρόνου για τη Χαλ.

Η μεγάλη στιγμή του Μπάμπη Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή για την Μπράιτον, είχε μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, στο 79ο λεπτό, ο Σλέιτερ έβγαλε άθελά του τον Κωστούλα σε θέση τετ α τετ με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Χαλ.

Ωστόσο, ο Βρετανός χαφ Σλέιτερ πρόλαβε να γυρίσει και να διώξει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή της εστίας. Αυτή η φάση αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπράιτον να προηγηθεί, καθώς το σκορ παρέμενε στο 0-0, με τον Κωστούλα να μην καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η αποβολή και τα γκολ των καθυστερήσεων

Η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε δραματικά στο 89ο λεπτό, όταν ο Κοστίνια της Μπράιτον αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Η Χαλ εκμεταλλεύτηκε πλήρως το αριθμητικό της πλεονέκτημα στις καθυστερήσεις του αγώνα, καταφέρνοντας να σκοράρει δύο φορές.

Ο ΜακΜπέρνι ήταν ο παίκτης που «χτύπησε» δύο φορές, πετυχαίνοντας τα γκολ στο 2ο και το 5ο λεπτό του έξτρα χρόνου. Οι προσπάθειες του ΜακΜπέρνι, που ήρθαν μέσα από την περιοχή, χάρισαν στην ομάδα του μια τεράστια νίκη από το πουθενά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ της Χαλ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta