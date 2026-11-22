Ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ. Το περιστατικό συνέβη στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο οποίος διεξαγόταν στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Super League. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο, ξέσπασε σε κλάματα από τον πόνο και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο στα πρώτα λεπτά

Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο σημειώθηκε σε μία από τις πρώτες φάσεις της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρέθηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη, προσπαθώντας να προλάβει την πορεία της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, ο ποδοσφαιριστής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Αμέσως μετά την πτώση, έπιασε κατευθείαν το αριστερό του πόδι, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι είχε υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Η εικόνα του Αντίνο να σφαδάζει από τον πόνο ήταν άμεση και προκάλεσε την ανησυχία όλων των παρευρισκόμενων. Η σοβαρότητα της κατάστασης φάνηκε από την πρώτη στιγμή, με τον παίκτη να δείχνει ότι αδυνατούσε να συνεχίσει.

Στιγμές αγωνίας και δάκρυα στον αγωνιστικό χώρο

Η στιγμή του τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο «πάγωσε» τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρίσκονταν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα κλάματά του από τον έντονο πόνο που ένιωθε, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία για την υγεία του.

Συμπαίκτες από τον Παναθηναϊκό, αλλά και αντίπαλοι από τον ΟΦΗ, έσπευσαν αμέσως κοντά του για να διαπιστώσουν την κατάστασή του. Όλοι έδειχναν ανήσυχοι, βλέποντας τον ποδοσφαιριστή να υποφέρει και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.

Τα δάκρυα του Αντίνο ήταν ένα σαφές σημάδι της σοβαρότητας του τραυματισμού. Η εικόνα του να κλαίει από τον πόνο ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για όλους τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο.

Αποχώρηση με φορείο και φόβοι για σοβαρό τραυματισμό

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε απαραίτητο ο Σαντίνο Αντίνο να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με τη χρήση φορείου. Η απομάκρυνσή του έγινε κάτω από το βλέμμα των φιλάθλων και των συμπαικτών του.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του, ο κόσμος του Παναθηναϊκού φώναζε το όνομά του, προσφέροντας την υποστήριξή του στον άτυχο ποδοσφαιριστή. Αυτή η κίνηση των φιλάθλων έδειξε την συμπαράστασή τους στον παίκτη.

Οι «πράσινοι» πλέον αγωνιούν για το μέγεθος του τραυματισμού του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Υπάρχουν έντονοι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι, κάτι που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και να επηρεάσει την πορεία του.

Η άμεση στήριξη των συμπαικτών του Αντίνο

Η ανησυχία για τον Σαντίνο Αντίνο ήταν έκδηλη και στους συμπαίκτες του. Δύο από αυτούς, οι Τσιριβέγια και Πελίστρι, έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή με μια αξιοσημείωτη κίνηση αμέσως μετά το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, οι δύο παίκτες έφυγαν από τον πάγκο της ομάδας τους και συνόδευσαν τον Σαντίνο Αντίνο μέχρι τα αποδυτήρια. Αυτή η πράξη στήριξης έλαβε χώρα ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η κίνηση των Τσιριβέγια και Πελίστρι υπογραμμίζει το κλίμα ανησυχίας που επικρατούσε στην ομάδα του Παναθηναϊκού για την κατάσταση του συμπαίκτη τους. Η άμεση συμπαράσταση ήταν εμφανής σε όλους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta