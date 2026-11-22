Η εθνική ομάδα παίδων της Ελλάδας σημείωσε μια δραματική νίκη επί του Παναμά, επικρατώντας με σκορ 2-1. Το καθοριστικό γκολ ήρθε από τον Παπασαραφιανό, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στους «32» του Μουντιάλ U17. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η δραματική επικράτηση και η πρόκριση

Η ελληνική ομάδα παίδων κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη, η οποία της δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η επικράτηση με 2-1 επί του Παναμά χαρακτηρίστηκε ως «buzzer beater», καθώς το νικητήριο τέρμα σημειώθηκε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Αυτό το αποτέλεσμα επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει στους «32» του Μουντιάλ U17, συνεχίζοντας την πορεία της στη διοργάνωση.

Ο Παπασαραφιανός ήταν ο παίκτης που έμελλε να χαρίσει τη νίκη στην εθνική ομάδα, σκοράροντας το δεύτερο και καθοριστικό γκολ. Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ελλάδα πλέον έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς στον όμιλό της, γεγονός που επισφραγίζει την πρόκρισή της.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ισοφάριση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ελλάδα να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της, όμως ο Παναμάς αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την ισοφάριση σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, καθώς ο Παναμάς κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ στο 85ο λεπτό. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε αγωνία για την έκβαση του παιχνιδιού, καθώς ο χρόνος κυλούσε και το αποτέλεσμα παρέμενε ισόπαλο.

Οι φάσεις και οι καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τον Παναμά για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ U17 έδειξαν ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ. Η ισοφάριση στο 85′ έφερε την ελληνική ομάδα σε δύσκολη θέση, απαιτώντας άμεση αντίδραση για να διεκδικήσει τη νίκη.

Το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις

Παρά την ισοφάριση λίγο πριν το τέλος, η εθνική ομάδα παίδων δεν το έβαλε κάτω. Αντιθέτως, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και την αγωνιστική ποιότητα να αντιδράσει άμεσα. Το γκολ της νίκης σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, προσφέροντας μια λύτρωση στην ελληνική αποστολή και τους φιλάθλους.

Ο Παπασαραφιανός ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Ελλάδας. Αυτό το τέρμα, που ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, επισφράγισε την προσπάθεια των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών και τους χάρισε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Η πορεία της Ελλάδας στη διοργάνωση

Μετά τη νίκη επί του Παναμά, η Ελλάδα έφτασε τους έξι βαθμούς στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ U17. Αυτή η βαθμολογική συγκομιδή είναι αποτέλεσμα δύο συνεχόμενων νικών στη διοργάνωση. Η πρώτη νίκη είχε σημειωθεί στην πρεμιέρα των αγώνων, όπου η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει της Αιγύπτου με το ίδιο σκορ, 2-1.

Η επιτυχημένη πορεία της εθνικής παίδων στις δύο πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων δείχνει την καλή της κατάσταση και την αποφασιστικότητά της. Οι έξι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής είναι αρκετοί για να της εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, τους «32» του παγκοσμίου κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko