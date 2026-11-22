Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική των ομίλων της Γ' Εθνικής, φέρνοντας σημαντικά αποτελέσματα και ανακατατάξεις. Στον 8ο όμιλο, η Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω συνέχισαν την πορεία τους με νίκες, διατηρώντας την πρωτοπορία. Παράλληλα, ο Παναιγιάλειος είχε την πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, ενώ τα Τρίκαλα διατήρησαν το νικηφόρο τους σερί στην κορυφή του 4ου ομίλου.

Οι πρωτοπόροι του 8ου ομίλου

Στον 8ο όμιλο της Γ' Εθνικής, η Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω συνέχισαν με νίκες, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Δόξα επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού με σκορ 0-2, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή της.

Αντίστοιχα, το Αιγάλεω κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-1 απέναντι στην ΑΕΡ Αφάντου, διατηρώντας την επαφή του με την πρώτη θέση. Ένα βαθμό πιο πίσω ακολουθεί ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟ Ρουφ, παραμένοντας σε τροχιά διεκδίκησης.

Η πρώτη απώλεια βαθμών για τον Παναιγιάλειο

Στον έκτο όμιλο, ο Παναιγιάλειος γνώρισε την πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τον Ατρόμητο Πατρών, ένα αποτέλεσμα που του στέρησε το απόλυτο των νικών μέχρι στιγμής.

Αυτή η ισοπαλία έδωσε την ευκαιρία στην Παναχαϊκή να πλησιάσει στην κορυφή. Η Παναχαϊκή πέρασε νικηφόρα με 0-2 από την έδρα του Άρη Φιλιατών, μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη θέση. Άλλα αποτελέσματα του ομίλου ήταν: ΑΕ Λευκίμμης-Παλληξουριακός 1-4, ΑΟ Λεβάντε-Παναγρινιακός 0-1, Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΑΣ Πρέβεζα 0-1 και ΟΦ Αγίου Ματθαίου-ΑΟ Πλαταριάς 2-2.

Συνέχεια νικών για τα Τρίκαλα στον 4ο όμιλο

Στον τέταρτο όμιλο, τα Τρίκαλα διατήρησαν το νικηφόρο τους σερί στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα πέρασε με 3-1 από την έδρα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα και την πρωτοπορία της στον όμιλο.

Στον ίδιο όμιλο, καταγράφηκαν και άλλα αποτελέσματα. Ο ΑΟ Ανθούπολης ηττήθηκε εντός έδρας από τον Σαρακηνό με 0-3, ενώ ο Ερμής Εξοχής επικράτησε του Πιερικού με 2-0. Ο Διγενής Νεοχωρίου έχασε από τον Ρήγα Φεραίο με 0-3, και ο ΠΟ Ελασσόνας νίκησε την ΑΕ Καρίτσας με 2-0.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Η 9η αγωνιστική περιλάμβανε πλήθος αναμετρήσεων σε όλους τους ομίλους της Γ' Εθνικής. Στον πρώτο όμιλο, ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού επικράτησε της Καβάλας με 2-1, ο Ορφέας Ελευθερούπολης νίκησε την ΑΕ Θράκης με 3-0, ενώ η Ξάνθη ηττήθηκε από τη Δόξα Δράμας με 0-2. Ο Άρδας Καστανέων πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, και ο Απόλλων Παραλιμνίου κέρδισε τον Αετό Οφρύνιου με 1-0.

Στον δεύτερο όμιλο, ο Ηρακλής Θερμαϊκού επικράτησε του Φοίνικα Πολίχνης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ Κρηστώνης νίκησε εκτός έδρας τους Ακρίτες Συκεών με 0-3, ενώ ο Πανεδεσσαϊκός κέρδισε τον Κιλκισιακό με 1-3. Η αναμέτρηση ΑΕ Πολυκάστρου-Ποσειδώνας Μηχανιώνας έληξε ισόπαλη 0-0, και ο Μακεδονικός νίκησε τον Αστέρα Αγίου Νικολάου με 1-0.

Στον τρίτο όμιλο, η Καστοριά αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Η Θύελλα Κατσικάς επικράτησε της ΑΕ Βατολάκκου με 0-2, και ο Εορδαϊκός νίκησε τον ΦΑΣ Νάουσα με 1-0. Η Βέροια και η Δόξα Μοσχολουρίου έμειναν στο 0-0, ενώ ο Μακεδονικός Σιάτιστας κέρδισε τον Μέγα Αλέξανδρο Φλώρινας με 3-2.

Τέλος, σε άλλους ομίλους, ο Φωκικός συνέτριψε τον ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης με 4-0, και η Νέα Αρτάκη επικράτησε του Αστέρα Λιανοκλαδίου με 0-1. Ο Ταμυναϊκός και ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής έμειναν στο 0-0, ενώ ο ΠΑΣ Λαμία νίκησε τον ΑΠΣ Κηφισσό με 1-2. Η Αναγέννηση Σχηματαρίου κέρδισε τον ΑΟ Θήβα με 0-1. Στον ένατο όμιλο, ο ΑΟ Λουτρακίου νίκησε τον Πανθυρεατικό με 0-1, ο Τέλος Άγρας και ο Παναργειακός έμειναν στο 2-2, ο ΠΑΣ Κόρινθος επικράτησε του Αστέρα Βλαχιώτη με 2-1, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και ο Πέλοπας Κιάτου έμειναν στο 0-0, ο Πανθουριακός νίκησε τον Ερμή Κιβερίου με 0-2, και ο Αστέρας Αμαλιάδας κέρδισε τον ΑΟ Μιλτιάδη με 3-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta