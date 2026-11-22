Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το «διπλό» στην έδρα της Καρδίτσας, σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν εύκολο για τους Πειραιώτες, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πιθανή επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο προσεχές παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε επίσης τη σημασία της επερχόμενης διακοπής για την αναγκαία ξεκούραση των βασικών παικτών.

Η δύσκολη επικράτηση στην Καρδίτσα

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» και, παρότι δεν είχαν εύκολο έργο, κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με τελικό σκορ 81-75. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το ματς, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε για να κερδίσει το παιχνίδι.

Ο προπονητής μίλησε με εξαιρετικά λόγια για την Καρδίτσα, δηλώνοντας ότι την έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Περιέγραψε την αντίπαλη ομάδα ως μια πολύ δουλεμένη, με πολύ καλή εκτέλεση και πολύ καλούς γκαρντ που έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Για αυτούς τους λόγους, ο Ολυμπιακός δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ένα εύκολο ματς.

Το βεβαρημένο πρόγραμμα και η κόπωση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέλυσε το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που αντιμετώπισε η ομάδα του τις τελευταίες ημέρες, το οποίο επηρέασε την προετοιμασία και την απόδοση. Όπως εξήγησε, από την προηγούμενη Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στην Κύπρο με τη Μακάμπι στο Κύπελλο, στη συνέχεια αντιμετώπισε τη Ρεάλ, και ακολούθησε ξανά αγώνας Κυριακή, χωρίς να έχει προλάβει να κάνει ούτε μία προπόνηση.

Λόγω αυτής της συνεχόμενης σειράς αγώνων και της έλλειψης προπονήσεων, ο προπονητής περίμενε ότι η ομάδα θα παρουσίαζε ένα έλλειμμα συγκέντρωσης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις δυνάμεις που διαθέτουν οι παίκτες. Παρόλα αυτά, ο κ. Μπαρτζώκας δήλωσε ευχαριστημένος που, παρά τις συνθήκες, οι παίκτες κατάφεραν να ανταποκριθούν και να φτάσουν στην επιθυμητή νίκη.

Η πιθανή επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα αφορούσε την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ και την πιθανότητα επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Ο προπονητής αποκάλυψε ότι ο Σέρβος σέντερ έχει πιθανότητες να δώσει το «παρών» στο προσεχές παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Νομίζω πως ναι, θα παίξει με τη Χάποελ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το γενικό χρονοδιάγραμμα και εκφράζοντας την ελπίδα του ο παίκτης να είναι έτοιμος. Ο αγώνας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:15.

Η αναγκαιότητα της επερχόμενης διακοπής

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε επίσης στην κρίσιμη σημασία της διακοπής που ακολουθεί στο βεβαρημένο πρόγραμμα των αγώνων. Τόνισε ότι η διακοπή αυτή δεν έχει σχέση με την αγορά νέων παικτών, αλλά με την επιτακτική ανάγκη να ξεκουραστούν οι βασικοί παίκτες της ομάδας.

Ο προπονητής εξήγησε ότι όσοι εργάζονται σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δουλεύουν ουσιαστικά 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες, είναι ζωτικής σημασίας να πάρουν δύο με τρεις μέρες για να ηρεμήσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko