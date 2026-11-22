Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ξεπεράσει ένα εφιαλτικό ξεκίνημα απέναντι στη Βιγιαρεάλ και με μια ασύλληπτη ανατροπή επικράτησε με 3-2, επιστρέφοντας μόνη στην κορυφή της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ διαφορά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης στο Καμπ Νου, ωστόσο με ένα εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό, φτάνοντας στο +3 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εφιαλτικό ξεκίνημα για τους μπλαουγκράνα

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν καταστροφικό για την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Οι γηπεδούχοι πιάστηκαν εντελώς εξαπίνης και βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το 7ο λεπτό με 2-0. Αρχικά, στο 5ο λεπτό, ο Μπουκάναν εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Φερμίν Λόπεθ έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία, δίνοντας το προβάδισμα στη Βιγιαρεάλ.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 7ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι στην αντεπίθεση και ο Ολουβασέγι με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον ουρανό των διχτύων από δύσκολη γωνία, διαμορφώνοντας το 0-2.

Χαμένο πέναλτι και χαμένες ευκαιρίες

Μετά το αρχικό σοκ, η Βιγιαρεάλ αποφάσισε να κλειστεί στο δικό της μισό, με τη Μπαρτσελόνα να παίρνει τα ηνία και να σφυροκοπά την εστία της. Στο 23ο λεπτό, ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, ο νεαρός εξτρέμ σημάδεψε το δοκάρι στην εκτέλεση, σπαταλώντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μειώσει το σκορ.

Οι προσπάθειες της Μπαρτσελόνα συνεχίστηκαν, αλλά ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ, Γκουλάτσι, στάθηκε ανίκητος. Στο 42ο λεπτό, σταμάτησε τον Γιαμάλ, ενώ απέκρουσε και την προσπάθεια του Έρικ Γκαρθία στο 45ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Η μεγάλη αντεπίθεση του δεύτερου ημιχρόνου

Μετά την ανάπαυλα, η Μπαρτσελόνα άφησε οριστικά πίσω της ένα εφιαλτικό πρώτο μέρος και επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με πλήρως αλλαγμένη ψυχολογία. Η αντεπίθεση ξεκίνησε με προειδοποίηση, καθώς ο Κανσέλο προειδοποίησε με δοκάρι στο 57ο λεπτό. Στιγμές αργότερα, ο Μαρτίν έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση, μειώνοντας σε 2-1 με κεφαλιά στο ίδιο λεπτό.

Μετά το πρώτο γκολ, η Μπαρτσελόνα βρήκε και δεύτερο τέρμα τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 61ο λεπτό. Ο Γιαμάλ έστρωσε τη μπάλα στον Φερμίν Λόπεθ και ο τελευταίος εκτέλεσε στην κλειστή γωνία, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έδειχνε αποφασισμένη να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Η ολοκλήρωση της ανατροπής και η αποβολή

Η δικαιότατη ανατροπή ολοκληρώθηκε τελικά στο 67ο λεπτό. Ο Έρικ Γκαρθία έκανε το γύρισμα προς τη μικρή περιοχή και ο Ναβάρο έστειλε με προβολή τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 3-2 υπέρ των Καταλανών. Η Βιγιαρεάλ κατέρρευσε μετά το τρίτο γκολ.

Ο αμυντικός της Βιγιαρεάλ, Ναβάρο, ολοκλήρωσε μια απελπιστική εμφάνιση με αποβολή στο 88ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι υπερασπίστηκαν χωρίς προβλήματα το προβάδισμα, διατηρώντας την κορυφή της La Liga με +3 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την 13η αγωνιστική.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τη Μπαρτσελόνα, υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, αγωνίστηκαν οι: Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία (αντικαταστάθηκε στο 84ο λεπτό από τον Κουντέ), Ντε Γιόνγκ Μαρτίν, Κανσέλ, Μπερνάλ (στη θέση του οποίου πέρασε ο Γκάβι στο 90΄+1΄), Φερμίν Λόπεθ (αντικαταστάθηκε στο 68ο λεπτό από τον Ντάνι Όλμο), Πέδρι, Αντεγιέμι (στη θέση του οποίου πέρασε ο Γκόρντον στο 68ο λεπτό), Γιαμάλ και Ραφίνια.

Από την πλευρά της Βιγιαρεάλ, με προπονητή τον Ινίγο Πέρεθ, η αρχική ενδεκάδα περιλάμβανε τους: Γκουλάτσι, Φρίμαν, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο (αντικαταστάθηκε στο 65ο λεπτό από τον Κάρδονα) και Κομεσά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko