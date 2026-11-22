Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Stoiximan GBL, επικρατώντας εκτός έδρας της Καρδίτσας με 81-75, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν αρχικά «χαλαροί» στην αναμέτρηση, ωστόσο κατάφεραν να βρουν τον ρυθμό τους και να «ξυπνήσουν» στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Καρδίτσα

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Καρδίτσα έδειξε μεγαλύτερη ένταση και με επτά πόντους του Τέρνερ, καθώς και τρία επιθετικά ριμπάουντ, έφερε το σκορ στο 9-9 στο πέμπτο λεπτό. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε προβλήματα στο «ζωγραφιστό» και οι γηπεδούχοι διατηρούσαν ένα ελάχιστο προβάδισμα, φτάνοντας το 15-14 στο έβδομο λεπτό, μετρώντας 4/6 δίποντα.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 24-21, έχοντας πάρει 15 πόντους από τον Γουόρντ (7π) και τον Νετζήπογλου (8π). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα παρέμενε προβληματική και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με εύκολα λάθη και όχι καλή κυκλοφορία της μπάλας. Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και παρέμενε κοντά στο σκορ, με το 27-24 να διαμορφώνεται στο 13ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Γουόρντ αναδείχθηκε κορυφαίος, σημειώνοντας 9 πόντους, ενώ συνέβαλε σημαντικά και με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Βεζένκοφ προσέθεσε 13 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Νετζήπογλου είχε επίσης 13 πόντους και 2 ασίστ.

Ο Τζόζεφ σημείωσε 15 πόντους, 2 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρνιε είχε επίσης 15 πόντους, με σημαντική συνεισφορά 9 πόντων στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις για να πάρει τη νίκη.

Η εξαιρετική εμφάνιση της Καρδίτσας

Από την πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι παρουσίασαν μία εξαιρετική εμφάνιση υπό την καθοδήγηση του Νίκου Παπανικολόπουλου, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες. Ο Φράνσις ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21 πόντους, ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ.

Ο ΜακΡέι συνέβαλε με 17 πόντους και 2 ασίστ, ενώ ο Τζάκσον είχε 10 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Η Καρδίτσα έδειξε ανταγωνιστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δυσκολεύοντας τους Πρωταθλητές.

Βαθμολογική θέση και επόμενες αναμετρήσεις

Μετά τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός έχει πλέον ρεκόρ 7-1 στην Stoiximan GBL. Ωστόσο, η ομάδα έχει και αφαίρεση 2 βαθμών από το περασμένο Πρωτάθλημα, γεγονός που την κατατάσσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, η Καρδίτσα με ρεκόρ 4-4 συνεχίζει να «κυνηγάει» την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος.

Η επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα είναι εκτός έδρας απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, στις 6 Δεκεμβρίου. Για την Καρδίτσα, η επόμενη αναμέτρηση είναι επίσης εκτός έδρας, με αντίπαλο το Περιστέρι, στις 5 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko