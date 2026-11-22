Η Εθνική Παίδων σημείωσε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας του Παναμά με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Το καθοριστικό τέρμα που έκρινε το ματς σημειώθηκε στις καθυστερήσεις από τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Μουντιάλ U17.

Η μεγάλη νίκη και η πρόκριση της Εθνικής Παίδων

Η Εθνική Παίδων πέτυχε μια σπουδαία επικράτηση επί του Παναμά, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-1 υπέρ της Ελλάδας. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ U17, μιας διοργάνωσης που αναδεικνύει τα νέα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νίκη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αποστολή, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Συγκεκριμένα, η Εθνική Παίδων προχώρησε επιτυχώς στη φάση των «32», συνεχίζοντας την πορεία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για μια περαιτέρω διάκριση.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Ο αγώνας κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες στιγμές του, με τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να σημειώσει το νικητήριο γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή στο 90+5' του αγώνα, προκαλώντας έξαρση στους Έλληνες φιλάθλους.

Αυτό το τέρμα ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό σκορ 2-1 υπέρ της Ελλάδας, χαρίζοντας στην ομάδα τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης. Η στιγμή αυτή ήταν κομβική για την ελληνική ομάδα, καθώς της έδωσε τη δυνατότητα να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, συνεχίζοντας το ταξίδι της στο Μουντιάλ U17.

Η εξέλιξη της φάσης του τέρματος

Η φάση που οδήγησε στο καθοριστικό γκολ ξεκίνησε με μια γρήγορη και οργανωμένη αντεπίθεση από την πλευρά της ελληνικής ομάδας. Οι παίκτες εκμεταλλεύτηκαν τον κενό χώρο που βρήκαν και κινήθηκαν με ταχύτητα προς την αντίπαλη εστία, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα του Παναμά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αντεπίθεσης, ο Αργυρίου είχε την μπάλα στην κατοχή του και πραγματοποίησε μια καίρια ενέργεια. Με μια έξυπνη πάσα, γύρισε την μπάλα προς την περιοχή του Παναμά, βρίσκοντας τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό σε πλεονεκτική θέση εντός της μεγάλης περιοχής.

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας, ολοκληρώνοντας τη φάση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το τέρμα αυτό πανηγυρίστηκε έντονα από όλη την ελληνική αποστολή, καθώς σήμανε τη νίκη και την πρόκριση.

Η πορεία της Ελλάδας στο Μουντιάλ U17

Η αναμέτρηση με τον Παναμά ήταν η δεύτερη κατά σειρά για την Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ U17. Η νίκη αυτή της επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση, με στόχο να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα και να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα.

Η πρόκριση στη φάση των «32» αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν άλλες ισχυρές ομάδες από όλο τον κόσμο. Η ομάδα έχει πλέον μπροστά της νέες προκλήσεις και την ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την ανάπτυξη των παικτών της.

Με πληροφορίες από: Athletiko