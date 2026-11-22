Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της GBL έπεσε, με τα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων να διαμορφώνουν τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας της Καρδίτσας εκτός έδρας, ενώ η Μύκονος σημείωσε μια σημαντική επικράτηση επί του Βίκου Ιωαννίνων.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική με μια εκτός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 81-75 υπέρ των «ερυθρολεύκων». Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την ομάδα του Πειραιά, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της στις επιτυχίες μετά από προηγούμενα αποτελέσματα.

Ο αγώνας μεταξύ Καρδίτσας και Ολυμπιακού διεξήχθη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κλείνοντας μαζί με την αναμέτρηση της Μυκόνου την αγωνιστική ημέρα. Η επικράτηση του Ολυμπιακού στην έδρα της Καρδίτσας είχε άμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της GBL.

Σημαντική επικράτηση για τη Μύκονο

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής ημέρας, η Μύκονος κατάφερε να αποσπάσει μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της. Αντιμετώπισε τον Βίκο Ιωαννίνων και επικράτησε με σκορ 96-83. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε την ομάδα από τα Ιωάννινα σε δύσκολη βαθμολογική θέση, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία της Μυκόνου.

Ο αγώνας της Μυκόνου με τον Βίκο Ιωαννίνων διεξήχθη επίσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής. Η εντός έδρας νίκη της Μυκόνου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Πριν από τις αναμετρήσεις της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, είχαν διεξαχθεί και άλλοι αγώνες για την 8η αγωνιστική της GBL. Συγκεκριμένα, ο Ηρακλής αντιμετώπισε την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να επικρατεί με σκορ 87-84. Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τον Προμηθέα, σημειώνοντας μια ευρεία νίκη με 100-64.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Δόξα Λευκάδας ELABET φιλοξένησε το Περιστέρι, με το Περιστέρι να φεύγει νικητής με 87-83. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με σκορ 85-72, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη με 99-77. Όλα αυτά τα αποτελέσματα συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Το πρόγραμμα της GBL περιλαμβάνει και τις επόμενες αναμετρήσεις, με ορισμένες να έχουν ήδη καθορισμένες ώρες διεξαγωγής. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον Προμηθέα στις 16:00. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 17:00, ενώ την ίδια ώρα, στις 17:00, το Μαρούσι θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή. Επίσης στις 17:00, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα.

Μία ακόμη αναμέτρηση που έχει καθοριστεί είναι αυτή μεταξύ Άρη και Βίκου Ιωαννίνων, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:30. Επιπλέον, έχουν οριστεί δύο αγώνες για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Η Μύκονος θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 15:00, ενώ η Δόξα Λευκάδας ELABET θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 17:30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta