Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ. Η ενδεκάδα έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.

Ο Δανός τεχνικός δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του, διατηρώντας μια συγκεκριμένη δομή για την αναμέτρηση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό SKAI.

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, καθόρισε τους παίκτες που θα αγωνιστούν από την αρχή στο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ. Η ανακοίνωση της ενδεκάδας πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 17:30.

Οι επιλογές του προπονητή για την αρχική σύνθεση δεν περιείχαν μεγάλες εκπλήξεις, υποδεικνύοντας μια σταθερή προσέγγιση για την αναμέτρηση της ομάδας με τον αντίπαλο.

Η αμυντική διάταξη και ο τερματοφύλακας

Κάτω από τα δοκάρια της εστίας του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τον Πένια, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του τερματοφύλακα. Η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της αμυντικής διάταξης της ομάδας.

Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο που επιλέχθηκε αποτελείται από τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στα άκρα της αμυντικής γραμμής, τις θέσεις των πλάγιων μπακ κατέλαβαν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος, συμπληρώνοντας έτσι την τετράδα που θα προστατεύει την εστία.

Η σύνθεση της μεσαίας γραμμής

Για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, ο Δανός τεχνικός προτίμησε το δίδυμο των Λούζα και Κάνγκουα. Αυτή η επιλογή επικράτησε έναντι άλλων εναλλακτικών σεναρίων που περιλάμβαναν την παρουσία του Καμαρά στην αρχική ενδεκάδα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να έχουν τον ρόλο να οργανώσουν το παιχνίδι της ομάδας και να προσφέρουν τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά στοιχεία. Ο Λούζα είναι ένας από τους βασικούς παίκτες που ξεκινούν στην αναμέτρηση.

Οι επιθετικοί και οι παίκτες των «φτερών»

Στις πτέρυγες της επίθεσης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ τοποθέτησε τον Ταμπόρδα στη δεξιά πλευρά, ενώ ο Αντίνο ανέλαβε τη θέση στα αριστερά. Ο Ταμπόρδα είναι ένας από τους παίκτες που ξεκινούν βασικοί στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού συμπληρώνουν οι Λιβάι και Ντέσερς. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα ηγηθούν της επίθεσης, με στόχο να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να απειλήσουν την αντίπαλη εστία κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι επιλογές του πάγκου

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκονται αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι να ενισχύσουν την ενδεκάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Τσάβες, Κότσαρης και Κάτρης.

Επίσης, στον πάγκο βρίσκονται οι Τσιριβέγια, Σαλάχ-Εντίν, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης και Τσάπρας. Ο Καμαρά, ο οποίος ήταν μια εναλλακτική για τη μεσαία γραμμή, είναι επίσης διαθέσιμος από τον πάγκο, μαζί με τους Πελίστρι και Ραστόντερ, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta