Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, προπονητής της Μυκόνου, προέβη σε δηλώσεις μετά την επικράτηση της ομάδας του επί των Βίκος Falcons με σκορ 96-83. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στα σημεία κλειδιά που οδήγησαν στη νίκη, τονίζοντας τις διαφορές στην αγωνιστική προσέγγιση μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Παράλληλα, εξήγησε πώς η διακοπή των αγώνων έδωσε την ευκαιρία για ανασυγκρότηση, μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από προκλήσεις.

Η ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου και η αρχική εικόνα

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος περιέγραψε την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, τονίζοντας ότι οι παίκτες του πραγματοποίησαν μια καλή εμφάνιση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της μέχρι τότε πορείας τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ομάδα κατάφερε να βγει έξω από τις κακές της συνήθειες, δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Μυκόνου υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα στην κυκλοφορία της μπάλας και την αποφυγή λαθών, αναφέροντας πως οι παίκτες του είχαν 11 ασίστ έναντι μόλις δύο λαθών. Αυτή η επίδοση, σε συνδυασμό με την καλή τους είσοδο στον αγώνα, έδωσε τον τόνο του παιχνιδιού από την αρχή, διαμορφώνοντας θετικές προϋποθέσεις για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η μεταμόρφωση στο δεύτερο μέρος και η αμυντική προσήλωση

Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη Μύκονο, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να το χαρακτηρίζει ως ένα καινούργιο παιχνίδι. Ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα δεν μπήκε με τη σωστή νοοτροπία, παρασυρόμενη από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Αυτό οδήγησε σε πολλά «hero balls», δηλαδή ατομικές ενέργειες που έβγαλαν το σύνολο από την αγωνιστική του λειτουργία, δημιουργώντας εκνευρισμό.

Παρόλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να συμμαζευτεί στο δεύτερο ημίχρονο, επιδεικνύοντας σημαντική αμυντική προσήλωση. Ο Ζιάγκος τόνισε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά φέτος που η ομάδα του είχε μονοψήφιο αριθμό λαθών συνολικά σε έναν αγώνα. Επιπλέον, η Μύκονος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων, πετυχαίνοντας 27 πόντους από αυτά, γεγονός που υποδηλώνει την αφοσίωση των παικτών στην άμυνα.

Οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής συμμετοχής

Ο προπονητής της Μυκόνου αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας, δηλώνοντας ότι η Μύκονος είναι μια ομάδα που συμμετέχει στην Ευρώπη και στηρίζει πλήρως αυτή την απόφαση. Ωστόσο, η πορεία της ομάδας επηρεάστηκε από μια σειρά ατυχών γεγονότων και καταστάσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζιάγκος επεσήμανε τους τραυματισμούς, τις επιβαρύνσεις και τις συνεχόμενες απουσίες βασικών παικτών, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικές ατυχίες για το σύνολο. Αυτές οι δυσκολίες είχαν ως αποτέλεσμα να κοστίσουν στην ομάδα σε ψυχολογικό, ενεργειακό και αγωνιστικό επίπεδο, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή της σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η ανασυγκρότηση και η νέα εικόνα της Μυκόνου

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων αποδείχθηκε ευεργετική για τη Μύκονο. Ο προπονητής Ζιάγκος υπογράμμισε ότι η διακοπή επέτρεψε στην ομάδα να ανασυγκροτηθεί, να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να επανεξετάσει την αγωνιστική της στρατηγική. Αυτή η περίοδος ξεκούρασης και επανεκτίμησης ήταν καθοριστική για την επανεμφάνιση της ομάδας με νέα δυναμική.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ο Βαγγέλης Ζιάγκος δήλωσε ότι η Μύκονος επανασυστήθηκε, παρουσιάζοντας πλέον μια διαφορετική και βελτιωμένη εικόνα. Ο στόχος της ομάδας, όπως τον εξέφρασε ο προπονητής, είναι να διατηρήσει αυτή την εικόνα και την αγωνιστική προσέγγιση σε κάθε παιχνίδι που θα ακολουθήσει, επιδιώκοντας σταθερά θετικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta