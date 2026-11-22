Στην πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία, ο Μαρκ Μάρκεθ στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP για το 2026, κατακτώντας τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και τον δέκατο συνολικά στην καριέρα του. Αν και ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο νικητής του Grand Prix Πορτογαλίας, η ιστορία θα καταγράψει την πορτογαλική πίστα ως το μέρος όπου ο Ισπανός αναβάτης εξασφάλισε το πρωτάθλημα. Ο Μάρκεθ τερμάτισε όγδοος στον αγώνα, επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει τον τίτλο έναν γύρο πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η πορεία προς τον τίτλο και η μεγάλη ανατροπή

Ο Μαρκ Μάρκεθ έφτασε τους δέκα παγκόσμιους τίτλους συνολικά, ισοφαρίζοντας παράλληλα τους οκτώ τίτλους του Τζάκομο Αγκοστίνι στην κορυφαία κατηγορία. Η κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος αποτελεί την ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής ανατροπής, η οποία φάνταζε εξαιρετικά δύσκολη στην αρχή της χρονιάς. Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, μια επέμβαση στον τραυματισμένο ώμο του τον είχε αφήσει 102 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία, καθιστώντας την πορεία του προς τον τίτλο ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Ο Ισπανός αναβάτης είχε χάσει την πρώτη ευκαιρία να πανηγυρίσει τον τίτλο το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του Sprint αγώνα. Τότε, έπεσε από την τρίτη θέση στον προτελευταίο γύρο, έπειτα από μια σύντομη εμφάνιση βροχής στην πίστα. Ως εκ τούτου, η υπόθεση του τίτλου μεταφέρθηκε στον κυριακάτικο αγώνα, ο οποίος αποτελούνταν από 25 γύρους. Για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, ο Μάρκεθ χρειαζόταν απλώς μια θέση στην πρώτη εννιάδα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

Η στρατηγική του Μάρκεθ στον αγώνα

Η εκκίνηση του Μαρκ Μάρκεθ στον κυριακάτικο αγώνα ήταν εξαιρετική, καθώς τον έφερε αμέσως στην πρωτοπορία. Ωστόσο, ο Ισπανός αναβάτης επέλεξε να μην επιμείνει σε μάχες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον βασικό του στόχο, που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αρχή του δεύτερου γύρου, ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε μπροστά, ενώ στη στροφή 13 ακολούθησε και ο Χόρχε Μαρτίν. Στην πρώτη στροφή του τρίτου γύρου, ο Μπετζέκι προσπέρασε τον αναβάτη της Ducati.

Καθώς οι τρεις αναβάτες της Aprilia απομακρύνονταν στην κορυφή, ο Μάρκεθ υποχώρησε σταδιακά μέχρι την ένατη θέση, βρίσκοντας τη θέση του ανάμεσα στον Μπραντ Μπίντερ και τον Λούκα Μαρίνι. Παρόλα αυτά, παρέμενε εντός του ορίου που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, χωρίς να χρειάζεται να κυνηγήσει τους πρωτοπόρους του αγώνα.

Η κυριαρχία της Aprilia και η νίκη του Μπετζέκι

Στην κορυφή του αγώνα, ο Ραούλ Φερνάντεθ διατηρούσε αρχικά την πρώτη θέση, έχοντας πίσω του τις δύο εργοστασιακές Aprilia. Στον 11ο γύρο, ο Μάρκο Μπετζέκι προσπέρασε τον Χόρχε Μαρτίν και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του τον αναβάτη της Trackhouse. Η καθοριστική προσπέραση για την πρωτοπορία ήρθε στην πρώτη στροφή του 15ου γύρου, όταν ο Ιταλός ανέλαβε τα ηνία του αγώνα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Μπετζέκι άνοιξε τη διαφορά από τους διώκτες του και έφτασε στην καρό σημαία με πλεονέκτημα μεγαλύτερο των τριών δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη του σε Grand Prix μέσα στη σεζόν και παράλληλα το πρώτο του νταμπλ, κερδίζοντας τόσο τον Sprint όσο και τον κυριακάτικο αγώνα για το 2026. Ο Χόρχε Μαρτίν επικράτησε στη μάχη με τον Ραούλ Φερνάντεθ για τη δεύτερη θέση, με την Aprilia να καταλαμβάνει και τις τρεις θέσεις του βάθρου, περνώντας παράλληλα στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Ωστόσο, η εξαιρετική εμφάνιση των αναβατών της δεν μπορούσε πλέον να ανατρέψει την έκβαση του πρωταθλήματος για τον Μαρκ Μάρκεθ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta