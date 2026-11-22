Καταιγιστική ήταν η Γιουβέντους στη 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς η «Μεγάλη Κυρία» επικράτησε με 4-0 της Βενέτσια στο «Allianz Stadium». Οι «Μπιανκονέρι» σημείωσαν όλα τα τέρματα της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα σε διάστημα μόλις 18 λεπτών, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη στο Τορίνο.

Ο αγώνας στο «Allianz Stadium»

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Allianz Stadium» του Τορίνο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Το πρώτο 45λεπτο κύλησε χωρίς αξιόλογες φάσεις για τις δύο ομάδες, με το σκορ να παραμένει στο 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς να έχει αλλάξει το αρχικό 0-0, αφήνοντας ανοιχτό το αποτέλεσμα για το δεύτερο μέρος. Ωστόσο, η συνέχεια επρόκειτο να είναι εντελώς διαφορετική για τη γηπεδούχο ομάδα.

Το ξέσπασμα των «Μπιανκονέρι» στο δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, ωστόσο, η «Βέκια Σινιόρα» πάτησε δυναμικά το γκάζι, μετατρέποντας το παιχνίδι σε έναν επιθετικό μονόλογο. Οι παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι σημείωσαν και τα τέσσερα τέρματα της αναμέτρησης μέσα σε ένα εντυπωσιακό διάστημα μόλις 18 λεπτών, ξεκινώντας την καταιγίδα των γκολ από το 53ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Βολτεμάντε ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 53ο λεπτό. Η πίεση της Γιουβέντους συνεχίστηκε αμείωτη και μόλις έξι λεπτά αργότερα, στο 59ο λεπτό, ο Κουπμάινερς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας, κάνοντας το 2-0 και θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία νίκη που ακολούθησε.

Η εξέλιξη του σκορ και οι σκόρερ

Το καταιγιστικό διάστημα των «Μπιανκονέρι» δεν σταμάτησε εκεί. Ο Καμπάλ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά στο 65ο λεπτό, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0 και δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του. Η επικράτηση της Γιουβέντους ολοκληρώθηκε με ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κόλο Μουανί, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Έτσι, μέσα σε ένα σύντομο και εκρηκτικό χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους κατάφερε να μετατρέψει ένα ισόπαλο πρώτο μέρος σε μια εμφατική νίκη, επιδεικνύοντας την επιθετική της δύναμη και την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην εστία.

Η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων

Με αυτό το τρίποντο, η Γιουβέντους έφτασε τους 21 βαθμούς στην κατάταξη της Serie A. Οι «Μπιανκονέρι» βρίσκονται πλέον στην 6η θέση του πρωταθλήματος, 11 πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Λάτσιο, στην οποία αγωνίζεται ο Χρήστος Μανδάς.

Από την άλλη πλευρά, η Βενέτσια συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η ομάδα παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση της βαθμολογίας με μόλις 6 βαθμούς συγκομιδή μετά τη 12η αγωνιστική.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων παρέταξαν τις ακόλουθες συνθέσεις:

Γιουβέντους: Βικάριο, Τσελίκ (68′ Γκάτι), Μπρέμερ, Κέλι, Καμπάλ, Κουπμάινερς, Ντάγκλας Λουίζ (46′ Πάπε Σαρ), Ζεγκρόβα, Αλαϊμπέγκοβιτς (46′ Βολτεμάντε), ΜακΚένι, Κόλο Μουανί.

Βενέτσια: Στάνκοβιτς, Χαλχάλ, Μορένο, Χουάν Ζεσούς, Ενότ, Κίκε Πέρεθ, Σοχμ (68′ Νταγκάσο), Μπούσιο, Χαπς, Λάουμπερμπαχ (68′ Γεμπόα), Άνταμς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta