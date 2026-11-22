Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 1-0 στο αθηναϊκό ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής γυναικών, το οποίο διεξήχθη στη Λεωφόρο. Η Ματίνα Νταρζάνου ήταν η πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης, καθώς με ένα υπέροχο γκολ της «έβαψε» το ματς «πράσινο». Αυτή η σημαντική νίκη φέρνει το «τριφύλλι» στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το «χρυσό» γκολ και η εξέλιξη του σκορ

Σε ένα πολύ δυνατό και αμφίρροπο ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «λύσει τον γόρδιο δεσμό» λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν στα αποδυτήρια με το 0-0, μία έμπνευση της Ματίνας Νταρζάνου άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Η δεξιά οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού έλαβε τη μπάλα εκτός περιοχής, έκανε μία εξαιρετική προσποίηση και με ένα «τηλεκατευθυνόμενο» σουτ, το οποίο περιγράφηκε ως «ασύλληπτο τέρμα», την έστειλε στο «παραθυράκι» της εστίας της τερματοφύλακα Νάση. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η εικόνα του αγώνα και οι ευκαιρίες

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προσπάθησε να δημιουργήσει απειλητικές στιγμές μπροστά από την εστία της Κατεργιαννάκη. Η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού καταγράφηκε στο 15ο λεπτό, όταν η Ανσέλμο συνέκλινε και δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής, το οποίο όμως απέκρουσε η Κατεργιαννάκη, στέλνοντας τη μπάλα σε κόρνερ. Στο 17ο λεπτό, η Ασέλμο δοκίμασε ξανά ένα σουτ από το ημικύκλιο, το οποίο μπλόκαρε εύκολα η Κατεργιαννάκη.

Από το 25ο λεπτό κι έπειτα, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανακτά τη πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας καλές συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο, αν και δυσκολευόταν να βρει τελική προσπάθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Στο 48ο λεπτό, η Πούλιου έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά η Πρόξενου έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 50ο λεπτό, η Νταρζάνου επιχείρησε να διπλασιάσει τα γκολ της με μια προσπάθεια εκτός περιοχής, ωστόσο η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της Νάση και έφυγε άουτ. Η τελευταία καλή στιγμή του ματς, στο 90+1', ανήκε στην ΑΕΚ, με τη Μανίσα να δοκιμάζει ένα σουτ από το ύψος της περιοχής, το οποίο ήταν άστοχο και δεν μπόρεσε να φέρει την ισοφάριση.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 18 βαθμούς. Το «τριφύλλι» μείωσε τη διαφορά στους 3 βαθμούς από την κορυφή, όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Η γυναικεία ομάδα του Αστέρα AKTOR βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ παρέμεινε στους 16 βαθμούς και υποχώρησε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από την ΑΕΚ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον αξία στη νίκη του στο ντέρμπι.

Διαμαρτυρίες και αμφισβητούμενες φάσεις

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ προς τη διαιτητή Ελένη Αντωνίου. Οι διαμαρτυρίες αφορούσαν μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χέρι στη περιοχή του Παναθηναϊκού λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Επιπλέον, στο 27ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι ύστερα από μια μονομαχία ανάμεσα στη Μαγκουάιρ και την Πούλιου, με την παίκτρια της Ένωσης να μαρκάρει την αρχηγό των γηπεδούχων μέσα στην περιοχή. Η διαιτητής Αντωνίου έδωσε συνέχεια στο ματς χωρίς να εντοπίσει κάποια παράβαση. Η ΑΕΚ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του αγώνα σχετικά με τις φάσεις αυτές.

Οι πρωταγωνίστριες και οι προπονητές

Ο Παναθηναϊκός είχε σε μεγάλη μέρα τη Ματίνα Νταρζάνου, η οποία εκτός από το υπέροχο γκολ που πέτυχε, είχε και δοκάρι. Καταλυτική ήταν και η παρουσία της Πέιου στη μεσαία γραμμή για το «τριφύλλι». Από την πλευρά της ΑΕΚ, η τερματοφύλακας Νάση βρέθηκε αντιμέτωπη με τις επιθετικές προσπάθειες των «πρασίνων», ενώ η Πρόξενου είχε μια σημαντική επέμβαση πάνω στη γραμμή.

Τις ομάδες καθοδήγησαν οι προπονητές Γιάννης Χαραλαμπίδης για τον Παναθηναϊκό και Ανάκογλου για την ΑΕΚ, σε ένα χορταστικό ματς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta