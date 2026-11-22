Οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νεαρός Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, ένα γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα των Παριζιάνων ενημέρωσε επίσης ότι ο Ντουέ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Η στιγμή του τραυματισμού και η επίσημη διάγνωση

Ο ταλαντούχος χαφ αποχώρησε με έντονους πόνους στο 44ο λεπτό του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Νις, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, για την 11η αγωνιστική της Ligue 1. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του διεθνούς ποδοσφαιριστή, δείχνοντας ότι όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος πάτημα του ίδιου, χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο.

Ο Ντουέ είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις των ιατρών των Παριζιάνων έκαναν λόγο για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του. Η οριστική διάγνωση, που δημοσιεύτηκε σήμερα, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες, αναφέροντας ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Η ανακοίνωση της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε γνωστά τα δυσάρεστα νέα με επίσημη ανακοίνωση. «Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα.

Η χειρουργική επέμβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Νοεμβρίου. Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στη δράση, ωστόσο αυτή δεδομένα θα είναι από την επόμενη σεζόν.

Οι αγωνιστικές επιπτώσεις του τραυματισμού

Ο σοβαρός αυτός τραυματισμός αναμένεται να κρατήσει τον Ντουέ εκτός αγωνιστικής δράσης για πολλούς μήνες, στερώντας από την Παρί Σεν Ζερμέν μία σημαντική επιθετική λύση. Ο Γάλλος διεθνής θα απουσιάσει από τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του τόσο στη Ligue 1 όσο και στο Champions League.

Παράλληλα, ο Ντεζιρέ Ντουέ θα χάσει και τις προσεχείς αναμετρήσεις της Εθνικής Γαλλίας, της οποίας προπονητής είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Μεταξύ των αγώνων που θα απουσιάσει είναι και το παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, τον Μάρτιο, για τα προημιτελικά του Nations League.

Το γκολ πριν τον τραυματισμό και προηγούμενο περιστατικό

Λίγα λεπτά πριν τον τραυματισμό του, ο Ντουέ είχε πετύχει το δεύτερο γκολ της Παρί, ολοκληρώνοντας την ανατροπή της ομάδας του, καθώς η Νις είχε προηγηθεί στο σκορ. Συγκεκριμένα, 12 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την ανατροπή για την ομάδα του, συμβάλλοντας στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Νις με 3-2.

Αυτός δεν είναι ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Πριν από ένα μήνα, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε χάσει και τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος επίσης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko