Νέα αναταραχή έχει προκληθεί στο στρατόπεδο της Ferrari, μετά το grand prix του Λας Βέγκας, όπου σημειώθηκε επαφή ανάμεσα στους οδηγούς της ομάδας, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στον 38ο γύρο του αγώνα, οδήγησε σε ποινή για τον Μονεγάσκο πιλότο και προκάλεσε την οργή του επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ.

Ο Βασέρ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων στους δύο οδηγούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την επαφή, ζητώντας συγγνώμη από την ομάδα του. Η ένταση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στην τρέχουσα σεζόν, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει άλυτο.

Το περιστατικό που πυροδότησε την ένταση

Η επαφή ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 38ου γύρου του grand prix του Λας Βέγκας, συγκεκριμένα στην στροφή 7 της πίστας. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και επέβαλαν ποινή δέκα δευτερολέπτων στον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρ κρίθηκε υπεύθυνος για το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω συζητήσεις και προβληματισμό εντός της ομάδας. Το συμβάν αυτό ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά από δύσκολες στιγμές που έχουν βιώσει οι δύο πιλότοι στις μεταξύ τους μονομαχίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η οργή του Φρεντ Βασέρ και το ενδεχόμενο προστίμων

Οι δηλώσεις τόσο των δύο οδηγών όσο και του επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μετά το grand prix του Λας Βέγκας, έφεραν στην επιφάνεια την ένταση που επικρατεί στην ομάδα. Ο Βασέρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος με την εξέλιξη των γεγονότων, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβάλει πρόστιμα στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Αμέσως μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Φρεντ Βασέρ επικοινώνησε με τον Σαρλ Λεκλέρ μέσω του team radio. Του ζήτησε να συναντηθούν άμεσα, πριν από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. «Σαρλ, θέλω να σε δω αμέσως μετά τον αγώνα, πριν από οτιδήποτε άλλο», ήταν το σαφές μήνυμα του επικεφαλής προς τον οδηγό του, υποδηλώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Προηγούμενα επεισόδια και η συνεχιζόμενη διαφωνία

Η τωρινή ένταση ανάμεσα στους δύο πιλότους της Ferrari δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχουν σημειωθεί και άλλες φορές διαφωνίες και δύσκολες στιγμές στις μεταξύ τους μονομαχίες εντός πίστας. Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο grand prix του Μεξικού, όπου οι δύο οδηγοί είχαν επίσης έρθει σε επαφή.

Μετά τον αγώνα στο Μεξικό, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ είχαν συζητήσει με τον Φρεντ Βασέρ, ο οποίος τότε είχε προσπαθήσει να καθησυχάσει τα πνεύματα. Είχε δηλώσει ότι όλα τα ζητήματα είχαν διευθετηθεί και πως η ομάδα θα προχωρούσε ενωμένη. Ωστόσο, τα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει ενεργό και οι διαφωνίες συνεχίζουν να υφίστανται.

Η ανάληψη ευθύνης από τον Σαρλ Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά το τέλος του αγώνα, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την επαφή που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Μονεγάσκος πιλότος ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα του και τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, για το συμβάν. Εξήγησε ότι μέσα από το μονοθέσιο είχε διαφορετική εικόνα για την κατάσταση στην πίστα.

Ο Λεκλέρ ανέφερε πως πίστευε ότι υπήρχε αρκετός χώρος για να βρεθεί δίπλα στον Χάμιλτον στην στροφή. Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι δεν υπολόγισε σωστά την παρουσία του Βρετανού οδηγού. Η παραδοχή αυτή υπογραμμίζει την προσπάθειά του να αναγνωρίσει το λάθος του και να απολογηθεί για τις συνέπειες που προέκυψαν.

Οι δηλώσεις του Μονεγάσκου πιλότου

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν σαφής σχετικά με την αποδοχή της ευθύνης. «Αυτό που συνέβη δεν είναι αποδεκτό. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από την ομάδα, η οποία προσπαθεί να δώσει τα πάντα, αλλά και από τον Φρεντ, καθώς το λάθος ήταν από τη δική μου πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μονεγάσκος πιλότος, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του.

Συνεχίζοντας τις εξηγήσεις του, ο Λεκλέρ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υποτίμησα το γεγονός πως ο Λιούις πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του μονοθεσίου μου. Όταν φτάσαμε στη στροφή, δεν υπήρχε τόσος χώρος όσο πίστευα. Εξαιτίας και του κερμπ στην εσωτερική πλευρά, έχασα τη γραμμή που ήθελα να ακολουθήσω. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί δικαιολογία», ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

Με πληροφορίες από: Athletiko