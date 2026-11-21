Το Gazzetta πραγματοποίησε αποστολή στο Άμστερνταμ, όπου βρέθηκε στο μοναδικό φυσικό κατάστημα της Copa Football, προσφέροντας μια ξενάγηση σε αυτόν τον χώρο που οι Ολλανδοί, αλλά και κάθε λάτρης του αθλήματος, αποκαλούν «ο παράδεισος του ποδοσφαίρου». Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Ολλανδία, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που αποτελεί πόλο έλξης για ποδοσφαιρόφιλους από όλο τον κόσμο.

Η καρδιά του ποδοσφαίρου στο Άμστερνταμ

Το κατάστημα της Copa Football βρίσκεται στην οδό Prins Hendrikkade 21A, σε ένα υπόγειο σημείο που προσφέρει θέα στο επιβλητικό κτίριο του κεντρικού σταθμού του Άμστερνταμ. Ο σταθμός αυτός αποτελεί ένα από τα σημεία κατατεθέν της πόλης και της Ολλανδίας, επιτρέποντας ταξίδια σε όλη τη χώρα ή και πέρα από τα σύνορα, ενώ ο χώρος του είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης.

Παρά το γεγονός ότι είναι το μοναδικό φυσικό κατάστημα της Copa Football στον κόσμο, η εταιρία έχει χιλιάδες πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. Η ονομασία «ο παράδεισος του ποδοσφαίρου» δεν είναι τυχαία, καθώς με το πρώτο βήμα στο εσωτερικό του, ο επισκέπτης βυθίζεται αμέσως στη μαγεία του αθλήματος, ανακαλύπτοντας μια μοναδική συλλογή.

Ένα ταξίδι στην ιστορία του αθλήματος

Μπαίνοντας στο μαγαζί, ο επισκέπτης αντικρίζει αμέσως στα αριστερά του έναν τοίχο γεμάτο με φωτογραφίες παικτών που έχουν τιμήσει το συγκεκριμένο κατάστημα. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του Φρένκι Ντε Γιονγκ και του Γκούλιτ, ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες ανθρώπων εκτός της ποδοσφαιρικής σκηνής.

Ιδιαίτερη τιμητική θέση κατέχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, καθώς υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος αφιερωμένος σε εκείνον. Εκεί μπορεί κανείς να βρει από μπλούζες με γραφικά που απεικονίζουν τις μυθικές κινήσεις του, μέχρι κάλτσες και καπέλα εμπνευσμένα από τον ίδιο. Επίσης, δεσπόζουν οι ρετρό φανέλες της Νάπολι, της Μπαρτσελόνα και της Μπόκα Τζούνιορς.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι ρετρό εμφανίσεις που διατίθενται δεν είναι οι αυθεντικές, αλλά αναπαραγωγές από την Copa. Πρόκειται για γνήσια αντίγραφα, με ορισμένες από αυτές να διαθέτουν ιδιαίτερες πινελιές που τις καθιστούν μοναδικές.

Συνεργασίες και εμβληματικές εμφανίσεις

Στη συνέχεια του καταστήματος, υπάρχει μια ευθεία γεμάτη με ποδοσφαιρικά κλαμπ που έχουν συνεργασία με την Copa. Η εταιρία δημιουργεί για αυτούς εμφανίσεις με φόντο την ιστορία τους, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν κομμάτια που αναβιώνουν ένδοξες στιγμές των αγαπημένων τους ομάδων.

Πέρα από τις φανέλες, το κοινό κερδίζουν και άλλα είδη ένδυσης, όπως ζακέτες, μπουφάν, κάλτσες ή μπλούζες που θυμίζουν εκείνη την εποχή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ζακέτα που φορούσε η Εθνική Ολλανδίας στις δεκαετίες του '70 και του '80, φέρνοντας πίσω μνήμες από μια χρυσή εποχή του ποδοσφαίρου.

Όσο προχωρά κανείς πιο μέσα στον χώρο, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτει, τόσο από συλλόγους όσο και από την ίδια την εταιρία. Η συλλογή περιλαμβάνει μπάλες, φούτερ και πολλά άλλα είδη που συμπληρώνουν την ποδοσφαιρική εμπειρία.

Η ελληνική παρουσία και ο Παναθηναϊκός

Για τους οπαδούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, το αποκορύφωμα της επίσκεψης είναι η γωνιά του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» διατηρεί συνεργασία με την Copa, η οποία έχει αναβιώσει τις φανέλες από τη σεζόν κατά την οποία η ομάδα έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, προσφέροντας στους Έλληνες φιλάθλους ένα κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Η γωνιά αυτή δεν είναι η μοναδική αφιέρωση σε ιστορικές στιγμές. Πιο μέσα στο κατάστημα, μπορεί κανείς να δει και τη φανέλα της σεζόν 1984/85, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο νοσταλγίας και ιστορικής αξίας στη συλλογή του «παράδεισου του ποδοσφαίρου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta