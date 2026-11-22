Οι Νικς κατάφεραν να πάρουν μια δραματική νίκη επί των Μπλέιζερς με τελικό σκορ 97-96, έπειτα από ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μάικαλ Μπρίτζες αναδείχθηκε ο απόλυτος λυτρωτής για την ομάδα του Μεγάλου Μήλου, σημειώνοντας το νικητήριο καλάθι κυριολεκτικά στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Η κυριαρχία των Νικς στο πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση μεταξύ των Νικς και των Μπλέιζερς, που διεξήχθη στην έδρα της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να δείχνουν από νωρίς ότι είχαν τον έλεγχο. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά στο σκορ.

Συγκεκριμένα, οι Νικς ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό προβάδισμα, καθώς το ταμπλό έδειχνε 66-43 υπέρ τους. Αυτή η διαφορά προϊδέαζε για μια σχετικά άνετη επικράτηση, ωστόσο η συνέχεια του αγώνα επεφύλασσε μεγάλες συγκινήσεις και ανατροπές.

Η αντεπίθεση του Πόρτλαντ και η ανατροπή

Παρά το μεγάλο χάντικαπ του ημιχρόνου, η ομάδα του Πόρτλαντ δεν το έβαλε κάτω. Οι Μπλέιζερς επέστρεψαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος, ανεβάζοντας την απόδοσή τους και μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Η επιμονή και η αποτελεσματικότητά τους οδήγησαν σε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και μάλιστα παίρνοντας το προβάδισμα.

Η κορύφωση της προσπάθειας των Μπλέιζερς ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Με μόλις 3 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος, ο Άβντια κατάφερε να ευστοχήσει σε δύο κρίσιμες βολές, διαμορφώνοντας το σκορ σε 94-96 υπέρ του Πόρτλαντ. Αυτή η εξέλιξη έφερε τους φιλοξενούμενους σε θέση νίκης, λίγο πριν την τελική κόρνα.

Το δραματικό φινάλε και το νικητήριο τρίποντο του Μπρίτζες

Ωστόσο, την τελευταία λέξη σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι την είπε ο Μάικαλ Μπρίτζες. Με την μπάλα στα χέρια και τον χρόνο να τελειώνει, ο Μπρίτζες εκτέλεσε ένα τρίποντο στην εκπνοή, το οποίο βρήκε στόχο. Το καλάθι του Μπρίτζες διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 97-96, χαρίζοντας τη νίκη στους Νικς και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Η συγκεκριμένη φάση, ένα «buzzer-beater» όπως αναφέρεται, τρέλανε τον κόσμο της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει βιώσει πολλές όμορφες στιγμές τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, η οπτική γωνία του νικητήριου καλαθιού του Μάικαλ Μπρίτζες, το οποίο καταγράφηκε ως «TISSOT BUZZER-BEATER», αναρτήθηκε από τους Νικς, αναδεικνύοντας την ένταση και τη σημασία της στιγμής.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από την πλευρά των Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Μπράνσον πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 30 πόντους. Στην στατιστική του πρόσθεσε επίσης 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια των γηπεδούχων.

Στον αντίποδα, για τους Μπλέιζερς, ο Κλίνγκαν ήταν αυτός που ξεχώρισε. Ο Κλίνγκαν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική στην προσπάθεια της ομάδας του Πόρτλαντ να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta