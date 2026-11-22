Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει σοβαρή ανησυχία μετά τον τραυματισμό του βασικού της τερματοφύλακα, Νταβίντ Ράγια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Ο Ισπανός γκολκίπερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους και δάκρυα στα μάτια, προκαλώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Ο προπονητής της ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, εξέφρασε την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει ακόμη τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Η στιγμή του τραυματισμού και η αντικατάσταση

Ο Νταβίντ Ράγια, ένας από τους αναντικατάστατους παίκτες της Άρσεναλ, αρχικά προκάλεσε ανησυχία όταν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό ξεπεράστηκε και ο τερματοφύλακας συνέχισε να αγωνίζεται.

Τελικά, ένας τραυματισμός στον ώμο ήταν αυτός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός τερματοφύλακας αποχώρησε εμφανώς καταβεβλημένος, με έντονους πόνους και δάκρυα στα μάτια, έχοντας τη βοήθεια ενός φυσιοθεραπευτή. Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια ανέλαβε ο Κέπα.

Ανησυχία στις τάξεις των «κανονιέρηδων»

Η αποχώρηση του Νταβίντ Ράγια έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος για την ομάδα, και η απώλειά του, έστω και προσωρινά, αποτελεί ένα πολύ άσχημο νέο για τους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν και η υγεία των βασικών παικτών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της. Η εικόνα του Ράγια να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια ενίσχυσε την ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει ακόμη την έκταση του προβλήματος υγείας του Νταβίντ Ράγια. «Δυστυχώς, αναγκάστηκε να αποχωρήσει και αυτό δεν είναι καλό νέο. Θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα.

Ο Ισπανός τεχνικός πρόσθεσε επίσης: «Ήταν ένα χτύπημα. Δεν γνωρίζω πώς συνέβη ούτε τι τραυματισμό έχει υποστεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο Νταβίντ για εμάς. Αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα».

Η σημασία του Ράγια για την Άρσεναλ

Ο Νταβίντ Ράγια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο εξαιρετικό ξεκίνημα της Άρσεναλ τη φετινή σεζόν. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια έχει συμβάλει σημαντικά στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τερματοφύλακας έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε επτά από τις δέκα πρώτες αναμετρήσεις της ομάδας στο πρωτάθλημα της Premier League. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αξία του για την Άρσεναλ και την ανησυχία που προκαλεί η απουσία του.

Η επόμενη ημέρα και η μαγνητική τομογραφία

Για να διαπιστωθεί η ακριβής σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Νταβίντ Ράγια θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία στον αριστερό ώμο. Η εξέταση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας αναμένονται με αγωνία από το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους της Άρσεναλ, καθώς θα καθορίσουν το χρονικό διάστημα της απουσίας του βασικού τερματοφύλακα από τους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Athletiko