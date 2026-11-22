Ο δημοφιλής ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή την παρουσίαση της απόλυτης κωμωδίας της θεατρικής σεζόν 2026-2027, «Η Ιδέα της Χρονιάς!». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Βρετάνια, καθώς και στη σημασία της καλής κωμωδίας σήμερα.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τα σχόλιά του για τον μπασκετικό Άρη, την αγαπημένη του ομάδα, για την οποία δήλωσε πως είναι νωρίς να μιλάμε για την αναγέννησή της.

«Η ιδέα της χρονιάς!»: Η νέα θεατρική συνεργασία

Το Θέατρο Βρετάνια φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κωμωδία «Η Ιδέα της Χρονιάς!», ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως η απόλυτη κωμωδία της θεατρικής σεζόν 2026-2027. Οι θεατρικές επιχειρήσεις του Κάρολου Παυλάκη συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον Άκη Σακελλαρίου, ενώ συμμετέχει και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Στην εκρηκτική φάρσα πρωταγωνιστούν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη, οι οποίοι ζωντανεύουν τους χαρακτήρες της πολυβραβευμένης παράστασης.

Η υπόθεση της πολυβραβευμένης κωμωδίας

Στον πυρήνα της κωμωδίας βρίσκεται ένα παράλογο ερώτημα: τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας; Ο Βικτόρ, ο κεντρικός χαρακτήρας, είναι πεπεισμένος ότι η σύντροφός του, Στεφανί, έχει γοητευτεί από έναν ελκυστικό μεσίτη ακινήτων.

Μέσα από μια απίστευτη σύμπτωση, ο Βικτόρ συναντά έναν άγνωστο που μοιάζει εκπληκτικά με τον υποτιθέμενο αντίζηλό του. Τότε γεννιέται ακαριαία η «ιδέα της χρονιάς»: προσλαμβάνει τον Τομά, έναν αφελή αλλά αξιαγάπητο ερασιτέχνη ηθοποιό, για να υποδυθεί τον γοητευτικό μεσίτη. Στόχος του είναι να αποδείξει πως η έλξη της Στεφανί θα εξαφανιστεί μόλις γνωρίσει καλύτερα τον άντρα που την έχει εντυπωσιάσει, όμως τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο.

Μια καταιγιστική φάρσα με γαλλική υπογραφή

Η παράσταση συνθέτει μια καταιγιστική φάρσα υψηλής ταχύτητας, με έναν σωσία, έναν πραγματικό μεσίτη, μια υπερβολικά περίεργη γειτόνισσα και αλυσιδωτές παρεξηγήσεις που βυθίζουν τη βραδιά ολοένα και περισσότερο στο χάος. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφικό ρυθμό, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή ιδέα σε έναν ανεξέλεγκτο μηχανισμό γέλιου.

Με απόλυτο συγχρονισμό, ευφυείς διαλόγους και υποδειγματική αξιοποίηση της παράδοσης του γαλλικού vaudeville, ο Γάλλος συγγραφέας Sébastien Castro δημιουργεί μια σύγχρονη κωμωδία παρεξηγήσεων. Το έργο του Castro αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία, απογειώνοντας το είδος και αποδεικνύοντας πως η πραγματικότητα μπορεί να γίνει πολύ πιο παράλογη από κάθε φαντασία.

Η σημασία της καλής κωμωδίας σήμερα

Ο Άκης Σακελλαρίου, μιλώντας για τη σημασία της καλής κωμωδίας στην εποχή μας, τόνισε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κωμωδίες χωρίς προβληματισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινό αναζητά το γέλιο και την ψυχαγωγία, χωρίς να επιθυμεί επιπλέον σκέψεις ή διλήμματα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε πως, όσο ο κόσμος βλέπει κωμωδίες με έκπληξη, ρυθμό, έξυπνη ατάκα και ωραίους ήχους, αυτές δεν τον προδίδουν ποτέ. Αυτό το είδος κωμωδίας προσφέρει την απαραίτητη διαφυγή και ψυχαγωγία που αναζητά το κοινό.

Σχόλια για τον μπασκετικό Άρη

Η συνομιλία του Άκη Σακελλαρίου με το topontiki.gr έκλεισε με αναφορές στην αγαπημένη του ομάδα, τον μπασκετικό Άρη. Ο ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την πορεία της ομάδας, εκφράζοντας μια συγκρατημένη άποψη για το μέλλον της.

Συγκεκριμένα, ο Άκης Σακελλαρίου δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι νωρίς να μιλάμε για την αναγέννηση του μπασκετικού Άρη», υποδηλώνοντας ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε μια φάση που απαιτεί υπομονή και περαιτέρω προσπάθεια για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki