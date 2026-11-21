Ένα από τα πιο ιστορικά ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ, αυτό μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, δεσπόζει στην 8η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς ένα τοπικό ντέρμπι, αλλά και ένα ντέρμπι κορυφής, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Το τζάμπολ έχει οριστεί για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 17:30, στην Πυλαία.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεσπόζει

Ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη αποτελεί το επίκεντρο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, καθώς οι δύο συμπολίτισσες ομάδες κοντράρονται για την πρωτοπορία. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της πορείας τους στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία στις επτά πρώτες αγωνιστικές, παραμένοντας αήττητος και οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ακολουθεί τον συμπολίτη του στον βαθμολογικό πίνακα, έχοντας καταγράψει μία μόνο ήττα. Αυτό τον τοποθετεί μόλις έναν βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ, καθιστώντας το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κρίσιμο για την κορυφή. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Πυλαίας, προσφέροντας ένα θέαμα που θυμίζει εποχές του παρελθόντος για το ελληνικό μπάσκετ.

Η πορεία των δύο ομάδων και το ιστορικό σερί του Άρη

Ο ΠΑΟΚ έχει διατηρήσει το αήττητο σερί του στις επτά πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας κερδίσει όλους τους αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα.

Ο Άρης, με τη σειρά του, έχει μία αξιοσημείωτη πορεία, μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτού του σερί, ο Άρης κατάφερε να επικρατήσει τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού. Αυτό το επίτευγμα συνέβη για πρώτη φορά από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ομάδα.

Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Εκτός από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η 8η αγωνιστική περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι την ίδια ημέρα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, και ώρα 17:30. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εκτός έδρας, στην Καρδίτσα, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 15:00.

Ο Ολυμπιακός και η Καρδίτσα βρίσκονται ισόβαθμοι με 11 βαθμούς στον πίνακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε τη σεζόν με αφαίρεση δύο βαθμών, λόγω τιμωρίας που επιβλήθηκε για ένα επεισόδιο μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν, το οποίο συνέβη μετά τον 5ο τελικό της GBL τη σεζόν 2025-26. Η ίδια τιμωρία και αφαίρεση δύο βαθμών ισχύει και για τον Παναθηναϊκό.

Οι υπόλοιποι αγώνες του Σαββάτου

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική. Η ΑΕΚ θα μεταβεί στο Ιβανώφειο για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, με τον αγώνα να ξεκινά στις 15:00. Στις 16:00, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στη Ρόδο.

Λίγο αργότερα, στις 17:00, η Δόξα θα φιλοξενήσει το Περιστέρι. Αυτοί οι αγώνες συμπληρώνουν το πρόγραμμα του Σαββάτου, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους της Greek Basketball League.

Ντέρμπι ουραγών στη Μύκονο

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με ένα ντέρμπι ουραγών να διεξάγεται στη Μύκονο. Η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί τον «ΒΙΚΟΣ» Ιωαννίνων, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.

Μύκονος και ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων μετρούν αμφότερες από 8 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος, μαζί με τον Προμηθέα. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τρεις ομάδες, καθώς θα προσπαθήσουν να αποσπαστούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki