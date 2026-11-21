Μετά την τελευταία διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο UEFA Nations League, η δράση της Super League επιστρέφει δυναμικά. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική, φέρνοντας στο προσκήνιο αναμετρήσεις που, αν και δεν περιλαμβάνουν κάποιο ντέρμπι, κρύβουν σημαντικές παγίδες για τις πρωτοπόρες ομάδες.

Ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, η οποία θα δοκιμαστεί κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η «Ένωση» καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι.

Η επιστροφή της Super League και οι παγίδες της 11ης αγωνιστικής

Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ξαναρχίζει μετά από μία περίοδο αφιερωμένη στις εθνικές ομάδες και τις υποχρεώσεις τους στο UEFA Nations League. Οι φίλαθλοι ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής, η οποία σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της αγωνιστικής δράσης.

Παρόλο που το πρόγραμμα της τρέχουσας αγωνιστικής δεν περιλαμβάνει κάποιο μεγάλο ντέρμπι που να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα, οι αναμετρήσεις που έχουν οριστεί θεωρούνται ιδιαίτερα «ύπουλες». Οι ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας καλούνται να αντιμετωπίσουν αντιπάλους που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δοκιμάζοντας τις αντοχές και τις ικανότητές τους.

Η δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στην Καλαμάτα

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μία πονηρή δοκιμασία, καθώς θα αναμετρηθεί με την Καλαμάτα στο Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας. Η «Μαύρη Θύελλα» έχει αποδείξει στο παρελθόν τις ικανότητές της, έχοντας σημειώσει μία εντυπωσιακή νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητά της.

Για την ΑΕΚ, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά επιπλέον βαρύτητα, δεδομένου ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίζει δυσκολίες όταν αγωνίζεται μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εκτός έδρας απόδοση της «Ένωσης» θα τεθεί υπό εξέταση απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει δείξει ότι μπορεί να αιφνιδιάσει.

Επιπλέον, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς ακολουθεί το ταξίδι στο Κόμο στις 24 Νοεμβρίου 2026, στις 22:00, για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League. Αυτή η επικείμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση ενδέχεται να επηρεάσει την προσέγγιση της ομάδας στον αγώνα πρωταθλήματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

19:30 Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, Καλαμάτα – ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Ατρόμητος

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Βόλος

17:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

19:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ηρακλής

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Η τρέχουσα βαθμολογία του πρωταθλήματος

Πριν την έναρξη της 11ης αγωνιστικής, η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Super League έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Στην κορυφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 27 βαθμούς. Ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 23 βαθμούς και η ΑΕΚ με 20 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο ΠΑΟΚ με 19 βαθμούς (και διαφορά τερμάτων +3) και ο Άρης επίσης με 19 βαθμούς (και διαφορά τερμάτων 0).

Οι υπόλοιπες θέσεις της βαθμολογίας είναι: ΟΦΗ με 17 βαθμούς, ΑΕ Κηφισιά με 14 βαθμούς, Καλαμάτα με 12 βαθμούς, Ηρακλής με 10 βαθμούς, Παναιτωλικός με 9 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης με 7 βαθμούς, Ατρόμητος με 6 βαθμούς (και διαφορά τερμάτων 0, -3), Λεβαδειακός επίσης με 6 βαθμούς (και διαφορά τερμάτων 0, -9), ενώ ο Βόλος ΝΠΣ βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki