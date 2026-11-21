Ο Κίμι Αντονέλι, ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Λας Βέγκας, οδηγώντας τη Mercedes του. Παρά την εντυπωσιακή του επίδοση, ο νεαρός Ιταλός δεν θα εκκινήσει από την pole position στον αυριανό αγώνα, καθώς του επιβλήθηκε ποινή πέντε θέσεων. Ως αποτέλεσμα, ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull – Ford ανεβαίνει στην πρώτη θέση της εκκίνησης, με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes να βρίσκεται δίπλα του.

Ο Αντονέλι ταχύτερος, αλλά με ποινή

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει αναδειχθεί φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, κατάφερε να καταγράψει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές που διεξήχθησαν στο Λας Βέγκας. Οδηγώντας τη Mercedes του, ο Αντονέλι πήρε την τελευταία στιγμή την πρωτιά από τον Μαξ Φερστάπεν, δείχνοντας την ταχύτητά του στην πίστα.

Ωστόσο, η εξαιρετική αυτή επίδοση δεν μεταφράζεται σε εκκίνηση από την πρώτη θέση. Ο νεαρός Ιταλός, ο οποίος για όγδοη φορά φέτος ήταν ο ταχύτερος, δέχτηκε ποινή πέντε θέσεων στο γκριντ. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε λόγω της τοποθέτησης νέου κινητήρα εσωτερικής καύσης στη Mercedes του, με αποτέλεσμα ο Αντονέλι να ξεκινήσει τον αγώνα από την έκτη θέση.

Ο Φερστάπεν στην pole position και οι θέσεις των πρωτοκλασάτων

Με την ποινή του Κίμι Αντονέλι, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν της Red Bull – Ford ανεβαίνει στην pole position του Grand Prix του Λας Βέγκας. Ο Φερστάπεν, ο οποίος είναι πολυνίκης στην συγκεκριμένη πίστα, θα έχει έτσι την ευκαιρία να ξεκινήσει τον αγώνα από την πιο πλεονεκτική θέση.

Δίπλα στον Ολλανδό οδηγό, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα βρεθεί ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Ο Ράσελ έχασε χρόνο κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ενώ είχε και ένα επεισόδιο με τον Φερστάπεν. Στην τρίτη θέση του γκριντ θα βρεθεί ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος είχε σημειώσει τον τέταρτο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές.

Οι κερδισμένοι από τις ποινές

Οι ποινές που επιβλήθηκαν σε ορισμένους οδηγούς είχαν ως αποτέλεσμα να επωφεληθούν άλλοι, κερδίζοντας θέσεις στο γκριντ της εκκίνησης. Ένας από αυτούς είναι ο Ισάκ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford, ο οποίος με τον πέμπτο χρόνο που σημείωσε, κερδίζει μία θέση και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την τέταρτη θέση, κάτι που χαρακτηρίζεται ως μια πολύ καλή εξέλιξη για τον ίδιο.

Επίσης, ο ρούκι Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford ανεβαίνει μία θέση στο γκριντ. Η ομάδα του, Racing Bulls – Ford, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα τον κρατήσει στην ομάδα και για το 2027, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητές του.

Ποινές και ανακατατάξεις στο γκριντ

Πολλές ήταν οι ποινές που επηρέασαν τη σειρά εκκίνησης για το Grand Prix του Λας Βέγκας, προκαλώντας σημαντικές ανακατατάξεις. Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ο οποίος είχε σημειώσει τον έβδομο χρόνο, θα ξεκινήσει από την 17η θέση, καθώς του επιβλήθηκε ποινή δέκα θέσεων λόγω αλλαγής κινητήρα.

Από την ποινή του Πιάστρι επωφελείται ο Λίαμ Λόουσον της Racing Bulls – Ford. Ο Λόουσον, ο οποίος είχε τον όγδοο χρόνο στις δοκιμές και παραμένει στην ομάδα για του χρόνου, ανεβαίνει στην έβδομη θέση του γκριντ. Επίσης, ο Κάρλος Σάινθ της Williams, ο οποίος είχε κάνει τον 14ο χρόνο, θα ξεκινήσει 20ός λόγω ποινής για την τοποθέτηση νέου υπερσυμπιεστή.

Οι θέσεις των υπόλοιπων ομάδων στην εκκίνηση

Οι δύο Alpine, με οδηγούς τον Πιέρ Γκασλί και τον Φράνκο Κολαπίντο, θα βρεθούν στην όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα στην εκκίνηση του αγώνα. Η Ferrari, παρόλο που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στην τελική δεκάδα των δοκιμών για την pole position, θα δει τελικά τον Σαρλ Λεκλέρ να ξεκινά από την 10η θέση, παρά το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τους τροχούς του.

Ο Λιούις Χάμιλτον, επίσης οδηγός της Ferrari, θα ξεκινήσει από την 11η θέση. Ο Ραφαέλ Καμαρά, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του Εσταμπάν Οκόν στην Haas ήδη από τον αγώνα της Βραζιλίας, θα εκκινήσει από την 15η θέση, παρά ένα τετ-α-κε που είχε. Ο ομόσταβλός του στην Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, θα ξεκινήσει 22ος και τελευταίος.

Τέλος, η Cadillac θα έχει τον Σέρχιο Πέρες στην 16η θέση του γκριντ, ενώ ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά, θα εκκινήσει από την 19η θέση.

Με πληροφορίες από: Newsit