Η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη στην έδρα της, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 91-87 στην παράταση, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Βελιγράδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Κάρλικ Τζόουνς να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τους νικητές, ειδικά στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η αναμέτρηση του Βελιγραδίου και η «διαβολοβδομάδα»

Η Παρτίζαν υποδέχθηκε την Μπεσίκτας στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τους «ασπρόμαυρους». Η ομάδα βρισκόταν σε μια «διαβολοβδομάδα» στην έδρα της, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει την ήττα από τη Βαλένθια πριν από τρεις ημέρες. Η νίκη επί της τουρκικής ομάδας ήταν απαραίτητη για να εκμεταλλευτεί την καυτή έδρα της και να πάρει ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, η Μπεσίκτας έδειχνε ιδιαίτερα «φουριόζα» μετά την επιβλητική νίκη που είχε σημειώσει επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα απολύτως απέναντι στην Παρτίζαν και μπήκαν στο παρκέ με διάθεση να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα δεκάλεπτα

Η Μπεσίκτας ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, βρίσκοντας σκορ κυρίως από τους Λόνι Γουόκερ και Σκότι Γουίλμπεκιν, και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 12-16. Η Παρτίζαν απάντησε με ένα σερί 6-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 18-16, ωστόσο το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 20-22. Αυτό το διάστημα ήταν αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες, με το μοτίβο να συνεχίζεται και στη δεύτερη περίοδο.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει σημαντική διαφορά στο σκορ, με μοναδική εξαίρεση το 20-25 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Το ματς ήταν «μία σου και μία μου», φτάνοντας στο 29-29 στο 15ο λεπτό. Η Παρτίζαν είχε υψηλό ποσοστό στα δίποντα (11/14) αλλά χαμηλό στα τρίποντα (5/14), ενώ η Μπεσίκτας είχε άσχημο ποσοστό στα δίποντα (6/16) αλλά πολύ καλό στα τρίποντα (8/14). Το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο με 41-41, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν υποπέσει σε 10 λάθη η καθεμία.

Το ξέσπασμα της Παρτίζαν και η επιστροφή της Μπεσίκτας

Για τα πρώτα έξι λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, το σκηνικό παρέμεινε ίδιο, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στο 54-54 στο 26ο λεπτό. Ένα ξέσπασμα του Τόνιε Τζεκίρι οδήγησε την Παρτίζαν σε ένα επιμέρους 9-2, δίνοντας της προβάδισμα επτά πόντων (63-56) λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η οποία έκλεισε με 63-59. Η επιθετική παραγωγικότητα και των δύο ομάδων είχε βυθιστεί αισθητά στο τρίτο δεκάλεπτο, ένας ρυθμός που βόλεψε την Παρτίζαν.

Μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο, η Παρτίζαν διατηρούσε ένα ισχνό, αλλά διαχειρίσιμο προβάδισμα. Ο Παϊόλα βρισκόταν σε τρομερή κατάσταση και βοήθησε το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια να φτάσει ακόμη και σε διψήφιο προβάδισμα (71-61) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Η δραματική κατάληξη στην κανονική διάρκεια

Παρόλα αυτά, η Μπεσίκτας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Λόνι Γουόκερ είχε ολοκληρωτικά διαφορετική άποψη και με μια ρελάνς 9 σερί πόντων, ισοφάρισε το παιχνίδι. Η τουρκική ομάδα επέστρεψε με ένα επιθετικό ριμπάουντ και ένα καλάθι του Ντακουάν Τζέφρις, ισοφαρίζοντας σε 77-77 στα 12 δευτερόλεπτα για το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Στην τελευταία επίθεση της Παρτίζαν, ο ίδιος ο Ντακουάν Τζέφρις «τάπωσε» στα ίσια τον Κάρλικ Τζόουνς, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση, διατηρώντας την αγωνία στο κατακόρυφο.

Ο Κάρλικ Τζόουνς πρωταγωνιστής στην παράταση

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Κάρλικ Τζόουνς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έκανε τη διαφορά για την ομάδα της Σερβίας. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 18 πόντους και 3 ασίστ στην κανονική διάρκεια, βγήκε μπροστά και «τελείωσε» το παιχνίδι, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρτίζαν. Συνολικά, ο Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος στο παρκέ με 21 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Τον Κάρλικ Τζόουνς ακολούθησαν σε απόδοση οι Άλμαν με 18 πόντους και ο Χέις με 14 πόντους, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επιθετική παραγωγικότητα των «ασπρόμαυρων». Η Παρτίζαν κατόρθωσε να επικρατήσει στην παράταση με τελικό σκορ 91-87, παίρνοντας μια σημαντική νίκη στην έδρα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko