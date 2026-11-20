Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μπάγερν Μονάχου μετά την τελευταία φετινή διακοπή των εθνικών ομάδων. Οι Βαυαροί έμειναν στο 1-1 με την Κολωνία στην «Allianz Arena», απωλέγοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στην επιστροφή του Βινσέντ Κομπανί στον πάγκο της ομάδας. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε επίσης από τους τραυματισμούς δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών της, του Χάρι Κέιν και του Μάικλ Ολίσε, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα της Κολωνίας

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, δείχνοντας τις προθέσεις της από νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Χάρι Κέιν απείλησε την εστία της Κολωνίας, επιχειρώντας να σκοράρει με κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι προσπάθειες των Βαυαρών δεν καρποφόρησαν άμεσα, με την Κολωνία να εκμεταλλεύεται την πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, στο 12ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ. Σε μία καλά οργανωμένη φάση, ο Ελ Μάλα βρήκε τον Μουρ με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι, και ο δεύτερος ολοκλήρωσε τη φάση με πλασέ από κοντά, διαμορφώνοντας το 0-1. Το γκολ αυτό έδωσε προβάδισμα στην Κολωνία, αναγκάζοντας την Μπάγερν να κυνηγάει το σκορ.

Οι τραυματισμοί των Κέιν και Ολίσε

Λίγο μετά το γκολ της Κολωνίας, η Μπάγερν δέχτηκε ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα. Στο 20ό λεπτό, ο Χάρι Κέιν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο τραυματισμός του «κατόχου της «Χρυσής Μπάλας»», όπως αναφέρεται, προκάλεσε άμεσα ανησυχία στους ανθρώπους του συλλόγου, καθώς πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Τη θέση του Κέιν πήρε ο Μπίσχοφ.

Η ατυχία για τους Βαυαρούς συνεχίστηκε και στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Μάικλ Ολίσε αποχώρησε επίσης με τραυματισμό, με αποτέλεσμα η Μπάγερν να «ξεμείνει από επιθετικούς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τον Ολίσε αντικατέστησε ο Μπίντερ στο 46ο λεπτό. Οι δύο αυτοί τραυματισμοί ενέτειναν την ανησυχία στο στρατόπεδο της Μπάγερν, δεδομένης της σημασίας των δύο παικτών.

Η αντίδραση της Μπάγερν και η ισοφάριση

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών, οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν το έβαλαν κάτω και προσπάθησαν να αντιδράσουν. Η πίεση που άσκησαν απέδωσε καρπούς στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπίσχοφ, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Χάρι Κέιν, έδωσε την ασίστ στον Μπράουν.

Ο Μπράουν, με ένα εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Κολωνίας, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, στο 1-1. Το γκολ της ισοφάρισης έδωσε νέα πνοή στην Μπάγερν, η οποία συνέχισε να πιέζει για την ολική ανατροπή του σκορ.

Η πίεση των Βαυαρών και η απώλεια βαθμών

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και παρά την απώλεια του Μάικλ Ολίσε, οι Βαυαροί ενέτειναν την πίεσή τους. Αγωνίστηκαν ασφυκτικά, δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες μπροστά στην εστία της Κολωνίας, με στόχο να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ της ανατροπής. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η μπάλα δεν τους έκανε το χατίρι, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να σκοράρουν ξανά. Έτσι, το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, γεγονός που σήμανε την απώλεια δύο ουσιαστικών βαθμών για την Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της, την «Allianz Arena».

Οι αλλαγές και η σύνθεση της Μπάγερν

Στον αγώνα, η Μπάγερν Μονάχου παρατάχθηκε με τους Ούρμπριγκ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Μπράουν, Καρλ, Ολίσε και Κέιν. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές λόγω των τραυματισμών και των τακτικών επιλογών.

Συγκεκριμένα, ο Κέιν αντικαταστάθηκε από τον Μπίσχοφ στο 20ό λεπτό, ενώ ο Ολίσε έδωσε τη θέση του στον Μπίντερ στο 46ο λεπτό. Αργότερα, στο 71ο λεπτό, ο Λάιμερ αντικαταστάθηκε από τον Κιμ και ο Ουπαμεκανό από τον Μουσιάλα. Τέλος, στο 88ο λεπτό, ο Πάβλοβιτς έδωσε τη θέση του στον Εβορά, ολοκληρώνοντας τις αλλαγές για την ομάδα των Βαυαρών.

Με πληροφορίες από: Athletiko