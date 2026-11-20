Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια εμφατική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας ερωτήματα σχετικά με τις αρχικές προβλέψεις για την αναμέτρηση. Παρά τις σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος πραγματοποίησε μια επίδειξη δύναμης, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και ταπεινώνοντας τη «βασίλισσα» στο παρκέ. Η διαφορά των πόντων έφτασε ακόμα και τους 30, σε ένα παιχνίδι που αποτέλεσε ρεβάνς του περυσινού τελικού.

Οι απουσίες και οι προσδοκίες πριν τον αγώνα

Η αναμέτρηση βρήκε τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται χωρίς βασικά του στελέχη, γεγονός που είχε δημιουργήσει δυσοίωνα προγνωστικά. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν ο νέος ηγέτης της ομάδας, Μοντέρο, η καλαθομηχανή Ντόρσεϊ, καθώς και το πολυεργαλείο της άμυνας, Γουόρντ, ο οποίος έλειψε για αρκετή ώρα. Επιπλέον, δεν αγωνίστηκε ο βασικός σέντερ Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup.

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την προ τριημέρου εμφάνιση της ομάδας στη Λεμεσό, όπου βρέθηκε σε δύσκολη θέση, είχαν οδηγήσει πολλούς να περιμένουν ένα ντέρμπι ή ακόμα και διπλό για τη Ρεάλ στα Λιόσια. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τρόπο που αμφισβήτησε τις αρχικές εκτιμήσεις, δείχνοντας ότι οι προβλέψεις είτε υποτίμησαν τους «ερυθρόλευκους» είτε υπερτίμησαν τους Μαδριλένους.

Το αριστούργημα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Το σουαρέ της βραδιάς χαρακτηρίστηκε ως αριστούργημα του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα. Παρά τις σημαντικές ελλείψεις, ο Ολυμπιακός έμοιαζε να αγωνίζεται με δύο παίκτες παραπάνω, με όλους τους παίκτες να είναι γεμάτοι ενέργεια και αποφασιστικότητα. Η στρατηγική και η προετοιμασία της ομάδας ήταν εμφανείς σε κάθε φάση του παιχνιδιού, οδηγώντας σε μια κυριαρχική εμφάνιση.

Η Ρεάλ, η οποία είχε επιστρέψει στην Αθήνα με σκοπό να καταθέσει διαπιστευτήρια αντεπίθεσης μετά το πάθημα του Μαΐου, έφυγε από την αναμέτρηση ξεγυμνωμένη και ταπεινωμένη. Η εικόνα της «βασίλισσας» ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα του Ολυμπιακού.

Οι πρωταγωνιστές της «ερυθρόλευκης» επικράτησης

Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, καλύπτοντας τις απουσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αν και δύο κεφάλια κοντύτερος από τον Ταβάρες, φαινόταν δύο κεφάλια ψηλότερος στο παρκέ, δείχνοντας εντυπωσιακή παρουσία. Ο Ντόντα Χολ είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ο Εντiάι, όταν πήρε τη θέση του, έφερε στο παρκέ τον οίστρο που θύμισε τον Βεζένκοφ.

Ο Παπανικολάου αγωνίστηκε με τη σοφία ενός τριανταεξάρη, παρά την ηλικία του, ενώ ο Τζόζεφ μάρκαρε αποτελεσματικά τους πυρηνοκίνητους γκαρντ της Ρεάλ. Ο Φουρνιέ χαμογελούσε σαρδόνια, κατεβάζοντας τον ρυθμό σε ένα διαβολεμένο ρελαντί, κάνοντας δύσκολο για τους αντιπάλους να αντιδράσουν. Το τρίποντο του Τζόουνς από τη σέντρα ήταν μια στιγμή που θύμισε «βιβλίο θαυμάτων της Κύπρου».

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του Ολυμπιακού

Η ανάπαυλα του ημιχρόνου βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με +17 πόντους, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία επικράτηση. Για κάθε ισπανικό αιφνιδιασμό μετά από ελληνικό καλάθι και για κάθε επιθετικό ριμπάουντ των Καστιγιάνων, οι «ερυθρόλευκοι» απαντούσαν με κανονιές στις προειδοποιητικές βολές. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, ακόμα και με τους Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ παροπλισμένους.

Η διαφορά έμελλε να πλησιάσει τους 30 πόντους, σε ένα παιχνίδι που αποτέλεσε μια ηχηρή απάντηση στο ριπλέι του περυσινού τελικού. Η κυριαρχία του Ολυμπιακού ήταν αδιαμφισβήτητη, δείχνοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση παρά τις αντιξοότητες.

Η πορεία του Ολυμπιακού στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός καμαρώνει στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 10-3, παρά το γεγονός ότι είναι «ξεσπιτωμένος» από τη φυσική του έδρα. Το πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε επτά δύσκολα ταξίδια μέχρι στιγμής, γεγονός που υπογραμμίζει την αντοχή και την ποιότητα του συνόλου. Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σημειώσει διπλό από το -28 στο παλιό σπίτι του Πέδρο Μαρτίνεθ, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους να ανατρέπουν δύσκολες καταστάσεις.

Αν και στη Λεμεσό η ομάδα βρήκε «πέντε ή έξι κοκκαλάκια νυχτερίδας μαζεμένα», η τύχη αυτή θεωρείται ανταμοιβή για την τόλμη με την οποία ακροβατεί στη «σπηλιά με τις νυχτερίδες». Η πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής δείχνει μια ομάδα με μεγάλη αντοχή στις κακουχίες, η οποία δικαίως βρίσκεται στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta