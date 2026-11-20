Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα αν μπορώ να σουτάρω περισσότερα τρίποντα»

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια κυριαρχική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους του. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-76, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα» με δύο συνεχόμενες νίκες. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεχώρισε με την MVP εμφάνισή του, ενώ μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την απόδοσή του και το ενδεχόμενο να επιχειρήσει ξανά τρίποντα, παραπέμποντας στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Ρεάλ Μαδρίτης, ξεπερνώντας την κόπωση της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας. Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη για την ομάδα του Πειραιά μέσα σε λίγες ημέρες, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ποιότητα και την ομαδικότητα που τη διακρίνει.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 10-3 του βαθμολογικού πίνακα της EuroLeague, ισοβαθμώντας στην κορυφή με τη Βαλένθια. Παράλληλα, οι Μαδριλένοι υποχώρησαν στο 7-6, μένοντας εκτός της πρώτης εξάδας της διοργάνωσης, κάτι που δείχνει τη σημασία της επικράτησης των Πειραιωτών.

Η επιβλητική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς

Από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ταϊρίκ Τζόουνς όρισε το τέμπο του αγώνα με την ενέργεια και την αμυντική του προσήλωση. Μέσα στα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης, ο Αμερικανός ψηλός κατάφερε να κλέψει την μπάλα τρεις φορές, επιδεικνύοντας μια ασύλληπτη αμυντική επίδοση που δεν περιορίστηκε εκεί.

Η εμφάνισή του, αν και από άποψη στατιστικών μπορεί να μην ήταν η καλύτερη στην EuroLeague, ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο επιβλητικές του. Ο Τζόουνς κυριάρχησε τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, δείχνοντας ότι βρίσκεται εδώ και δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Η παρουσία του ήταν τόσο καθοριστική που εκτόξευσε τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, επιτρέποντάς του να πάρει τις απαραίτητες ανάσες του στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς το αποτέλεσμα είχε κριθεί από νωρίς.

Το τρίποντο από το κέντρο και η αναφορά στον Σάσα

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής του εμφάνισης, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο συζητήθηκε έντονα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος σχολίασε το σουτ αυτό, δηλώνοντας με χιούμορ ότι «είχε λίγο από τον Σάσα μέσα του όταν εκτέλεσε το σουτ», αναφερόμενος προφανώς στην ικανότητα του Σάσα Βεζένκοφ στα μακρινά σουτ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού σέντερ μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραχώρησε δηλώσεις, όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη και την απόδοση της ομάδας. «Είναι υπέροχο συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «εκτελέσαμε το πλάνο του αγώνα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα με δύο νίκες και ομαδικότητα».

Ο Αμερικανός ψηλός τόνισε επίσης τις δυσκολίες της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας. «Αυτή η διπλή εβδομάδα άφησε σημάδια στα κορμιά μας, αλλά φέραμε ενέργεια. Η διπλή αγωνιστική ήταν δύσκολη, όμως έχουμε ενέργεια και θέλουμε να παραμείνουμε θετικοί. Εγώ αυτό κάνω, φέρνω ενέργεια και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πηγή ενέργειας για τους συμπαίκτες του.

Το «μυστήριο» με τα τρίποντα και η αναφορά στον Μπαρτζώκα

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στις δηλώσεις του Τζόουνς ήταν η αναφορά του στο ενδεχόμενο να επιχειρήσει ξανά τρίποντα στο μέλλον. Όταν ρωτήθηκε αν θα δούμε κι άλλα σουτ από μακριά, ο παίκτης του Ολυμπιακού απάντησε με χαμόγελο: «Για το αν θα δούμε κι άλλα τρίποντα, δεν ξέρω, ρωτήστε τον Μπαρτζώκα αν θα σουτάρω και άλλα».

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι η εκτέλεση του τρίποντου από το κέντρο ήταν πιθανώς μια αυθόρμητη κίνηση ή εντός συγκεκριμένων πλαισίων που θέτει ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το αν θα σουτάρει πιο συχνά τρίποντα ανήκει στον προπονητή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οδηγιών του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta