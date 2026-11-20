Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι της κορυφής της Novibet Volley League, επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-2 σετ. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 4η αγωνιστική στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να κερδίζουν στο τάι μπρέικ με 12-15. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η μεγάλη ανατροπή των «πράσινων»

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Φλοίσβο και τον Παναθηναϊκό είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικού ντέρμπι, με την ένταση και την ανταγωνιστικότητα να αποτυπώνονται στα πέντε σετ που χρειάστηκαν για την ανάδειξη του νικητή. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έβαλε πολύ δύσκολα στους «πράσινους», καθώς υπερασπιζόταν με σθένος την πρώτη θέση της βαθμολογίας και το αήττητό της. Ο Παναθηναϊκός, αν και δεν εμφανίστηκε δυνατός στο ξεκίνημα, έδειξε χαρακτήρα στην πιο κρίσιμη στιγμή, αντέδρασε και ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη.

Οι «πράσινοι» βρήκαν στιγμές αντίδρασης και κατάφεραν να διεκδικήσουν τα σετ, παρόλο που αρχικά δεν μπόρεσαν να επιβληθούν ή να πάρουν το παιχνίδι στα χέρια τους. Η απουσία του κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν ήταν ένα από τα στοιχεία που επηρέασαν την ομάδα του Παναθηναϊκού, ενώ τη δωδεκάδα των ξένων συμπλήρωναν οι δύο ακραίοι, ο πασαδόρος, ο διαγώνιος και ο κεντρικός Νίκολα Κόλεφ.

Η κυριαρχία του Φλοίσβου στο πρώτο σετ

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Φλοίσβο να μπαίνει δυναμικά, αν και οι δύο ομάδες συμβάδιζαν αρχικά στο σκορ. Ένα κομβικό σημείο ήταν το σερί 5-0 των γηπεδούχων, το οποίο τους έφερε στο 8-5. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση ήταν ο Φινλανδός διαγώνιος Κέισι Σούτεν, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός από τη γραμμή του σερβίς, πετυχαίνοντας συνολικά 5 άσσους μόνο σε αυτό το σετ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ολόκληρη η ομάδα του Φλοίσβου ολοκλήρωσε το πρώτο σετ χωρίς ούτε ένα χαμένο σερβίς, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά της. Με εξαιρετικά μπλοκ και μεγάλη πίεση στην υποδοχή, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ, φτάνοντας στο 12-7. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον προπονητή Ανδρεόπουλο να καλεί τάιμ άουτ, ενώ στη συνέχεια οι «πράσινοι» με δύο συνεχόμενους άσσους του διαγωνίου Νίλσεν μείωσαν σε 13-12. Ωστόσο, ο Φλοίσβος δεν έχασε την ψυχραιμία του και με τον Σούτεν να συνεχίζει να πιέζει από το σερβίς, ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 22-15. Έτσι, οι γηπεδούχοι έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο 25-17, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Ο Κέισι Σούτεν και η εμφάνιση καριέρας

Ο Φινλανδός διαγώνιος Κέισι Σούτεν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Φλοίσβου. Το σερβίς του Φλοίσβου ήταν σχεδόν άριστο σε όλη την αναμέτρηση, με τον Σούτεν να αποτελεί τον βασικό του οδηγό. Μόνο στο πρώτο σετ, ο Σούτεν είχε ήδη 5 άσσους, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 συνολικά, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του απόδοση.

Η παρουσία του Σούτεν ήταν καθοριστική για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, καθώς συνέχισε να πιέζει από το σερβίς και στο πρώτο σετ, συμβάλλοντας στην αύξηση της διαφοράς. Στο δεύτερο σετ, ο διαγώνιος του Φλοίσβου συνέχισε να είναι εξίσου εξαιρετικός, πραγματοποιώντας εμφάνιση καριέρας στη Novibet Volley League, γεγονός που υπογράμμισε την αξία του για την ομάδα του.

Ένταση και ανταγωνισμός στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ της αναμέτρησης ήταν άκρως ανταγωνιστικό από την αρχή του. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, με το σκορ να φτάνει συνεχώς ισόπαλο μέχρι και το 14-14. Οι μεγαλύτερες διαφορές που σημειώθηκαν σε αυτό το σετ δεν ξεπέρασαν τους δύο πόντους, γεγονός που μαρτυρά την ισορροπία και την ένταση που επικρατούσε στο γήπεδο.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο διαγώνιος Νίλσεν ήταν εκείνος που έδινε τις λύσεις στους «πράσινους» σε αυτό το κρίσιμο διάστημα. Η ικανότητά του να προσφέρει πόντους και να διατηρεί την ομάδα του κοντά στο σκορ ήταν σημαντική, καθώς ο Φλοίσβος συνέχιζε να πιέζει με την αποτελεσματική του επίθεση και το σερβίς του Σούτεν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta