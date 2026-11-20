Οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Άρη προχώρησαν σε ανακοίνωση κατά της διοίκησης του συλλόγου, εκφράζοντας την εξάντληση της υπομονής τους. Μέσω του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών, οι αθλητές κάνουν λόγο για απλήρωτες αποδοχές και αθέτηση συμφωνιών. Καλούν τη διοίκηση του ΤΑΑ και τον ΑΣ Άρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσες, ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Η δεινή κατάσταση και οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις

Με αίσθημα ευθύνης και βαθύ σεβασμό στην ιστορία του Άρη, οι αθλητές του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Τ.Α.Α. ΑΡΗΣ βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να δημοσιοποιήσουν τη δεινή κατάσταση που βιώνουν. Η κατάσταση αυτή επικρατεί από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Παρά τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, η αθέτηση κάθε συμφωνίας εκ μέρους της διοίκησης τους ανάγκασε να μιλήσουν ανοιχτά. Οι παίκτες κάνουν λόγο για απλήρωτες αποδοχές, αθέτηση συμφωνιών και έλλειψη στήριξης από την αρχή της σεζόν, επισημαίνοντας ότι οι υποχρεώσεις του συλλόγου παραμένουν ανεκπλήρωτες παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, ειδικά οικονομικά. Οι συσσωρευόμενες οφειλές και οι ανεκπλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν δημιουργήσει αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το μέλλον τους, καθώς έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα

Από την αρχή της προετοιμασίας τους, οι αθλητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις αβεβαιότητας. Μέχρι και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, δεν γνώριζαν καν αν η ομάδα θα κατάφερνε να δηλώσει συμμετοχή και να κατέβει στο πρωτάθλημα της VOLLEY LEAGUE. Αυτό το γεγονός δημιούργησε ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για την τύχη τους.

Το τοπίο σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας ξεκαθάρισε μόλις μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου των Ελλήνων Αθλητών και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η καθυστέρηση αυτή στην επίλυση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος ενέτεινε την αγωνία και την αβεβαιότητα μεταξύ των παικτών, επηρεάζοντας την ψυχολογία και την προετοιμασία τους.

Επαγγελματισμός και σεβασμός στην ιστορία του συλλόγου

Παρά τις δυσκολίες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, οι παίκτες τονίζουν πως από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου έχουν επιδείξει υπομονή, ζήλο, επαγγελματισμό και συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Έχουν ως πρωταρχικό γνώμονα να τιμήσουν τη μεγάλη ιστορία του Άρη.

Οι αθλητές αναφέρουν ότι ο Άρης υπήρξε η πρώτη ομάδα που έσπασε την κυριαρχία της Αθήνας στο βόλεϊ, γεγονός που τους εμπνέει. Συνεχίζουν να τιμούν τη φανέλα και τον κόσμο του Άρη, παλεύοντας σε κάθε παιχνίδι, με στόχο να σταθούν αξιοπρεπώς στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, μετά από δέκα χρόνια απουσίας της ομάδας από αυτήν.

Κάλεσμα για ανάληψη ευθυνών και άμεσες λύσεις

Οι παίκτες, έχοντας περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση και βιώνοντας αισθήματα ανασφάλειας, καλούν τη διοίκηση του ΤΑΑ και τον ΑΣ Άρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ζητούν άμεσα και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, τονίζοντας ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί.

Η ανακοίνωση των αθλητών, η οποία έγινε μέσω του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών, αποτελεί μια ξεκάθαρη έκκληση για την επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Οι παίκτες ζητούν να δοθεί τέλος στην αβεβαιότητα και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συλλόγου απέναντί τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko