Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, στη Sunel Arena, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε «πάρτι» για τους «ερυθρόλευκους». Η «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως αναφέρεται, περιορίστηκε σε βοηθητικό ρόλο και διασύρθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την ελληνική ομάδα.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού και ο ρόλος του Τζόουνς

Η αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια είδε τον Ολυμπιακό να στήνει ένα βράδυ γιορτής, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι η επίτιμη καλεσμένη. Οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ορμή των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους από την αρχή έως το τέλος του αγώνα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, παρακολούθησε όλους τους παίκτες του να προσφέρουν τα μέγιστα στο γήπεδο. Ωστόσο, αν υπήρχε κάποιος που ξεχώρισε και άφησε το στίγμα του στην αναμέτρηση, αυτός ήταν ο Αμερικανός σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε ιδιαίτερα «επικίνδυνες διαθέσεις».

Η κορυφαία εμφάνιση του Αμερικανού σέντερ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνοντας από το πρώτο λεπτό την αποφασιστικότητά του. Ο Αμερικανός ψηλός είχε σκοπό να εδραιώσει την κυριαρχία του απέναντι στον θηριώδη σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες, και το κατάφερε με εντυπωσιακό τρόπο.

Από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Τζόουνς όρισε το τέμπο του αγώνα. Μέσα στα πρώτα δύο λεπτά, ο Αμερικανός ψηλός έκλεψε την μπάλα όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές, επιδεικνύοντας μια ασύλληπτη αμυντική επίδοση. Αυτή η ενέργεια έθεσε τις βάσεις για την κυριαρχία του Ολυμπιακού και την προσωπική του απόδοση.

«Dunk party» και ξεσηκωμός στην Sunel Arena

Η αμυντική του επίδοση δεν ήταν το μόνο στοιχείο που ξεχώρισε. Στο παρκέ της Sunel Arena, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έστησε το δικό του «dunk party», κυριολεκτικά. Ο Έντι Ταβάρες δεν είδε πολλές φορές το αντίπαλο καλάθι, είδε όμως αρκετές φορές τον Τζόουνς να περνάει πάνω από το κεφάλι του, προσφέροντας θέαμα.

Ο Αμερικανός σέντερ χάρισε στον κόσμο του Ολυμπιακού τις δύο κορυφαίες φάσεις της βραδιάς. Πρόκειται για το εντυπωσιακό poster κάρφωμα στον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και το buzzer-beater ημιχρόνου. Το τελευταίο προκάλεσε «ξεσηκωμό» στην κατάμεστη ερυθρόλευκη κερκίδα, η οποία τραγούδησε ρυθμικά το όνομά του, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του συμβολή.

Μια επιβλητική εμφάνιση που χρειαζόταν

Ακόμα και αν από άποψη στατιστικών, ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν είχε την καλύτερη εμφάνισή του στην EuroLeague, δεδομένα ήταν μία από τις πιο επιβλητικές. Η παρουσία του ήταν καθοριστική τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν κάτι που ο ίδιος ο παίκτης φάνηκε να έχει ανάγκη. Του έδωσε την ευκαιρία να δείξει πως βρίσκεται εδώ και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν αντίπαλο. Η απόδοσή του ήταν τόσο καθοριστική που, αφού εκτόξευσε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό, του δόθηκαν οι απαραίτητες ανάσες στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα είχε κριθεί από νωρίς.

Με πληροφορίες από: Athletiko