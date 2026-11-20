Το μήνυμα του Μουρίνιο για τον Βινίσιους: «Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται με το ζόρι»

Ο Βινίσιους βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ζοζέ Μουρίνιο, πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα. Ο προπονητής της «βασίλισσας» κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την επιστροφή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ολοκλήρωσε την ποινή του και είναι ξανά διαθέσιμος για αγωνιστική δράση.

Ο Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα για την 13η αγωνιστική της La Liga, επέλεξε αρχικά μια σύντομη και αινιγματική τοποθέτηση, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα. Οι δηλώσεις του άφησαν να εννοηθεί ότι η ομάδα έχει πλέον περάσει σε μια νέα φάση, μακριά από τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος.

Η αρχή της σεζόν και η νέα περίοδος

Στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πολλά να πω. Η αρχή της σεζόν τελείωσε, τώρα έχουμε χειμώνα». Με αυτή τη φράση, ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στο παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Στη συνέχεια, επανέλαβε την ίδια λογική, δηλώνοντας: «Το καλοκαίρι και η αρχή της σεζόν έχουν περάσει, τώρα είναι φθινόπωρο και βρισκόμαστε στην περίοδο που μας ενδιαφέρει». Έτσι, ο Μουρίνιο έδειξε ότι η ομάδα επικεντρώνεται στους επερχόμενους αγώνες και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της, αφήνοντας πίσω τις προηγούμενες καταστάσεις.

Η θέση του Μουρίνιο για τη συμμετοχή του Βινίσιους

Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε στη συνέχεια στο ενδεχόμενο ο Βινίσιους να ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με τη Θέλτα. Ο Ζοζέ Μουρίνιο απάντησε με σαφήνεια, τονίζοντας την ισονομία που επικρατεί στην ομάδα του και την απουσία προνομίων για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.

«Βασικός, αναπληρωματικός ή ακόμη και στην εξέδρα δεν έχει καμία σημασία», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής. Και πρόσθεσε με έμφαση: «Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να αγωνίζονται με το ζόρι, κανένας δεν είναι πιο προνομιούχος από τον άλλο. Όλοι δουλεύουν για την ομάδα».

Ο αντίκτυπος του Μουντιάλ και οι κρίσιμες αναμετρήσεις

Ο Μουρίνιο αναφέρθηκε επίσης στον αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σημειώνοντας ότι «ο αντίκτυπος του Μουντιάλ έχει ήδη περάσει». Σχολιάζοντας έμμεσα προηγούμενες δηλώσεις του Βινίσιους, ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε: «Ίσως ο Βίνι να μην έπρεπε να είχε πει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μου αρέσει να επικρίνω κάποιον που ανοίγεται».

Ο Πορτογάλος προπονητής έστρεψε την προσοχή στις επερχόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις, τονίζοντας: «Τώρα πλησιάζουμε σε μια κατάσταση με νοκ-άουτ αγώνες Champions League, αγώνες πρωταθλήματος όπου κάθε πόντος που χάνεται και κερδίζεται είναι καθοριστικός... Και εκεί είναι που ο Βινίσιους μπορεί να κάνει ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ για εμάς».

Ο καθοριστικός ρόλος και η αποδοχή στα αποδυτήρια

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εξήρε την ικανότητα του Βραζιλιάνου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων αγώνων. «Ο Βινίσιους έχει την εμπειρία να φτάνει σε αυτές τις καθοριστικές στιγμές και να είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την αξία του παίκτη για την ομάδα.

Επιπλέον, ο Μουρίνιο αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Βινίσιους εντός των αποδυτηρίων, τονίζοντας: «Επιπλέον, είναι ένας παίκτης που όλοι ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝ στα αποδυτήρια. Μερικές φορές οι παίκτες σαν αυτόν δεν ταιριάζουν στα αποδυτήρια, αλλά με τον Βινίσιους είναι το αντίθετο». Ο Πορτογάλος τεχνικός κατέληξε λέγοντας πως ο Βραζιλιάνος «είναι αποφασισμένος να γίνει ξανά ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ήταν πολλά χρόνια».

Με πληροφορίες από: Gazzetta