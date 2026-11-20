Τεράστια ανατροπή του Παναθηναϊκού: «Έσπασε» το αήττητο σερί του Φλοίσβου και πήρε το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, κερδίζοντας με 3-2 σετ. Αυτή η νίκη όχι μόνο έδωσε ένα σημαντικό «διπλό» στους «πράσινους», αλλά έβαλε και «φρένο» στο αήττητο σερί της ομάδας του Φαλήρου στην 5η αγωνιστική της Novibet Volley League.

Η μεγάλη ανατροπή των «πρασίνων»

Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξαν μεγάλη αντίδραση στον αγώνα, με τον Δανό διαγώνιο Ράσμους Νίλσεν να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης. Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2 σετ, «σβήνοντας» μάλιστα τρία matchball των γηπεδούχων.

Η επιμονή και η μαχητικότητα των «πρασίνων» οδήγησαν στην επικράτηση στο tie break, ολοκληρώνοντας μια δύσκολη αναμέτρηση με το τελικό 3-2 σετ υπέρ τους.

Βαθμολογική άνοδος και η κατάταξη

Μετά από αυτή τη νίκη, οι τρεμπλούχοι Ελλάδας ανεβαίνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουν πλέον 5/5 νίκες και συγκεντρώνουν 13 βαθμούς. Ο Φλοίσβος ακολουθεί στη δεύτερη θέση, επίσης με 13 βαθμούς, καθώς στο tie break ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς και ο ηττημένος 1.

Η τρίτη ομάδα και η δεύτερη αήττητη στη Λίγκα είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος μετρά 4/4 νίκες και έχει 11 βαθμούς.

Επεισόδια πριν το tie break

Πριν από την έναρξη του tie break, υπήρξαν σκηνικά στο τέλος του τέταρτου σετ. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, κόκκινες κάρτες είδαν οι Ραφαήλ Κουμεντάκης και Θοδωρής Βουλκίδης.

Η εξέλιξη του αγώνα σε κάθε σετ

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα, όμως ο Φλοίσβος ισοφάρισε και πέτυχε ένα +3, φτάνοντας το σκορ στο 8-5. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά οι γηπεδούχοι με διαδοχικά μπλοκ έκαναν το 12-7, γεγονός που οδήγησε τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ. Στην επιστροφή, ο Παναθηναϊκός πίεσε με τον Νίλσεν και μείωσε στον πόντο, σε 13-12, ενώ με τον Γιάντσουκ από την πάιπ έγινε η ισοφάριση στο 14-14. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι το 15-15, όμως οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι το προβάδισμα με 18-15. Με επίθεση του Πίρσον και άσο του Σχάουτεν, το σκορ έγινε 22-15. Τελικά, με άουτ επίθεση από το κέντρο των «πρασίνων», ο Φλοίσβος πήρε το setball με 24-15. Ο Νίλσεν «έσβησε» τις πρώτες δύο ευκαιρίες, αλλά με μπλοκ άουτ που κέρδισε ο Τζιάνι, ο Φλοίσβος κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-17.

Στο δεύτερο σετ, Φλοίσβος και Παναθηναϊκός μπήκαν εξίσου δυναμικά, διατηρώντας το σκορ κοντά με διαδοχικές ισοπαλίες μέχρι το 12-12. Εκεί, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με +2, αλλά ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 14-14. Με ένα δύσκολο σερβίς του Βουλκίδη και επίθεση του Κόλεφ από το κέντρο, οι «πράσινοι» έκαναν το 15-17. Ο Νίλσεν με άσο πέτυχε το +3 για πρώτη φορά υπέρ του «τριφυλλιού» με 15-18, ενώ έκανε το ίδιο και για το +4 στο 16-20. Ο Γιάντσουκ με άσο έκανε και το +5 στο σκορ, όμως ο Φλοίσβος πίεσε και μείωσε σε 20-22. Ο Γιάντσουκ επανέφερε το +3 και με μπλοκ άουτ του Ανδρεόπουλου, ο Παναθηναϊκός πήρε το setball με 20-24.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Μίλωνα. Ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κροίσος Πέρσης».

Από την πλευρά του, ο Φλοίσβος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανιώνιο. Η αναμέτρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Ανδρέας Βαρίκας».

Με πληροφορίες από: Athletiko