Το καλοκαίρι που πέρασε σηματοδότησε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το ρόστερ της ΑΕΚ, καθώς μια σειρά ποδοσφαιριστών αποχώρησαν από την ομάδα. Για κάποιους, η αποχώρηση ήταν οριστική, ενώ για άλλους, ο δανεισμός αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναζητήσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, διατηρώντας παράλληλα τον δεσμό τους με την Ένωση. Το Athletiko καταγράφει την πορεία αυτών των 14 παικτών, σκιαγραφώντας την εικόνα της παρουσίας τους στις νέες τους ομάδες.

Οι αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΚ και οι νέες διαδρομές

Οι διαδρομές των ποδοσφαιριστών αυτών, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή τους, παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν ήδη καταφέρει να εξελιχθούν σε σημαντικές μονάδες των νέων τους ομάδων, προσφέροντας ουσιαστική συνεισφορά.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που προσπαθούν ακόμη να βρουν τη θέση τους και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Επιπλέον, δύο από τους παίκτες που αποχώρησαν παραμένουν χωρίς τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους, αναζητώντας ακόμα την επόμενη επαγγελματική τους στέγη.

Η περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι

Μία από τις σημαντικότερες αποχωρήσεις του καλοκαιριού για την ΑΕΚ ήταν η μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι. Η συμφωνία για τον Μεξικανό μέσο ανήλθε στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην πατρίδα του.

Στη νέα του ομάδα, ο Πινέδα βρήκε ξανά στον πάγκο τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και κατά τη θητεία του στην Ένωση. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει 12 συμμετοχές, ενώ η επιθετική του συνεισφορά περιλαμβάνει ένα γκολ και δύο ασίστ, με το ποσοστό παρουσίας του στην αρχική ενδεκάδα να φτάνει το 63%.

Αν και έχει σημαντικό χρόνο και ρόλο στη Μοντερέι, δεν είναι αμετακίνητος από το αρχικό σχήμα. Η εκ νέου συνύπαρξη με τον Αργεντινό προπονητή αποτελεί ένα γνώριμο σημείο αναφοράς σε αυτή τη μετάβαση, καθώς αγωνίζεται υπό τις οδηγίες ενός τεχνικού που γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά του. Η πρώτη του συγκομιδή στη Μοντερέι περιλαμβάνει συμμετοχή σε τρία γκολ.

Ο Τζέιμς Πενράις και η καθιέρωσή του στη Ρέιντζερς

Από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει ιδιαίτερα είναι εκείνη του Τζέιμς Πενράις. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ μετακόμισε στη Ρέιντζερς με τη μορφή δανεισμού, με την ΑΕΚ να εισπράττει 500.000 ευρώ ως ενοίκιο για την παραχώρησή του. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει επίσης οψιόν αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 960.000 ευρώ.

Η μέχρι τώρα παρουσία του Πενράις στη Ρέιντζερς εξηγεί γιατί στη Σκωτία επανέρχονται συνεχώς αναφορές σχετικά με την επιθυμία της ομάδας να ενεργοποιήσει άμεσα την οψιόν αγοράς του. Ο ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει μια σταθερή θέση στην ενδεκάδα της σκωτσέζικης ομάδας, δείχνοντας την αξία του στο γήπεδο.

Οι υπόλοιποι παίκτες: Από την επιθετική συνεισφορά στην αναζήτηση ρόλου

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς είναι ένας από τους παίκτες που καταγράφουν σημαντική επιθετική συνεισφορά στη νέα του ομάδα στην Αυστρία. Η παρουσία του έχει θετικό αντίκτυπο στο παιχνίδι της ομάδας του, συμβάλλοντας ενεργά στο επιθετικό κομμάτι.

Στον αντίποδα, ο Νίκλας Ελίασον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσαρμογή του στη Βραζιλία. Η προσπάθειά του να βρει τα πατήματά του στη νέα πραγματικότητα είναι ακόμα σε εξέλιξη, αναζητώντας τον τρόπο να ενσωματωθεί πλήρως στο αγωνιστικό στυλ της ομάδας του.

Για αρκετούς από τους νεότερους ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν από την ΑΕΚ, το ζητούμενο παραμένει η καθιέρωση στις νέες τους ομάδες. Αυτοί οι παίκτες βρίσκονται σε μια φάση αναζήτησης μεγαλύτερου χρόνου συμμετοχής και ενός σταθερού ρόλου, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω την καριέρα τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko