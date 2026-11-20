Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, πραγματοποιώντας μια επίδειξη δύναμης στη Sunel Arena, ειδικά κατά το πρώτο μέρος του αγώνα. Η υπεροχή των «ερυθρολεύκων» ήταν εμφανής από την αρχή, με την ομάδα να δείχνει τις διαθέσεις της μπροστά στο κατάμεστο γήπεδο. Το κερασάκι στην τούρτα ενός μαγικού ημιχρόνου ήταν ένα απίστευτο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο σημείωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η στιγμή του απίστευτου σουτ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια στο κέντρο του γηπέδου, καθώς ο χρόνος για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εξαντλούνταν. Λόγω της πίεσης του χρόνου, ήταν αναγκασμένος να εκτελέσει ένα σουτ τριών πόντων, μία ενέργεια που δεν συνηθίζει στο παιχνίδι του. Είναι γνωστό ότι τα τρίποντα δεν αποτελούν μέρος του ρεπερτορίου του, ούτε καν από την κανονική γραμμή των 6.75 μέτρων, πόσο μάλλον από το logo του γηπέδου.

Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός σέντερ ευστόχησε στο σουτ του, με τη βοήθεια του ταμπλό, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στην Sunel Arena. Το καλάθι αυτό «έγραψε» το ερυθρόλευκο 50-33, διαμορφώνοντας το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Το κοινό είχε ήδη αποθεώσει τον Τζόουνς για την εξαιρετική του απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, και το συγκεκριμένο σουτ ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο τους φιλάθλους.

Ένα ιστορικό τρίποντο για την καριέρα του Τζόουνς

Το εντυπωσιακό αυτό τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς αποτελεί το πρώτο εύστοχο σουτ τριών πόντων σε ολόκληρη την καριέρα του. Πρόκειται για ένα μοναδικό επίτευγμα, δεδομένου ότι ο Αμερικανός σέντερ δεν είναι γνωστός για την ικανότητά του στα μακρινά σουτ.

Επιπλέον, αυτό το σουτ ήταν η μοναδική προσπάθεια που επιχείρησε ο Τζόουνς στην πορεία του στη EuroLeague, καθιστώντας το ακόμα πιο ξεχωριστό. Πριν από αυτό το ιστορικό καλάθι, ο Τζόουνς είχε επιχειρήσει μόνο ένα άλλο τρίποντο στην καριέρα του, 1297 ημέρες νωρίτερα. Αυτό είχε συμβεί στις 2 Μαΐου 2023, στον τελικό του EuroCup, όταν αγωνιζόταν για την Τουρκ Τέλεκομ απέναντι στην Γκραν Κανάρια.

Ο πανηγυρισμός και η σύγκριση με τον Βεζένκοφ

Ο πανηγυρισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά την επίτευξη του απίστευτου τρίποντου ήταν έξαλλος, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της στιγμής τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα. Ήταν μία φάση που δύσκολα θα ξεχάσει ο ίδιος ο παίκτης, αλλά και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στη Sunel Arena.

Το συγκεκριμένο καλάθι αναμένεται να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες στιγμές της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις στο Top 10. Η εκτέλεση του Τζόουνς, που ήρθε από τόσο μακριά και με τη λήξη του χρόνου, θύμισε έντονα τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε σημειώσει ένα παρόμοιο εντυπωσιακό σουτ στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς «ντύθηκε» Βεζένκοφ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta