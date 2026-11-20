Η ΑΕΚ πάλεψε σκληρά αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με σκορ 34-30 από την ουγγρική Πλερ, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ. Ο αγώνας αποτελούσε μέρος της φάσης των «32» του EHF European Cup, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν πλέον μπροστά τους τον επαναληπτικό στη Βουδαπέστη. Εκεί, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο αγώνας στο «Γ. Κασιμάτης»

Η έναρξη της αναμέτρησης βρήκε τις δύο ομάδες να κινούνται σε παρόμοιο ρυθμό, με το σκορ να παραμένει ισόπαλο στο 6-6 κατά τα πρώτα δέκα λεπτά. Η Πλερ επιχείρησε να επιβάλει τον δικό της τρόπο παιχνιδιού, ωστόσο η ΑΕΚ στάθηκε εξαιρετικά καλά, διατηρώντας το παιχνίδι στα ίσα για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 28ο λεπτό, το σκορ ήταν 16-16, δείχνοντας την ισορροπία των δυνάμεων.

Ωστόσο, προς το τέλος του πρώτου μέρους, οι κακές επιλογές στην επίθεση και τα λάθη στην άμυνα από πλευράς της ΑΕΚ έδωσαν την ευκαιρία στην Πλερ να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα. Έτσι, στην ανάπαυλα του αγώνα, η ουγγρική ομάδα προηγήθηκε με 18-16, κλείνοντας το ημίχρονο με δύο γκολ διαφορά.

Η εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Πλερ κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στα τέσσερα γκολ, φτάνοντας στο 20-16. Η ΑΕΚ, όμως, αντέδρασε άμεσα και στο 35ο λεπτό μείωσε σε 20-19, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Παρά την προσπάθεια της Ένωσης, η ουγγρική ομάδα αύξησε ξανά τη διαφορά στο 23-20, για να ακολουθήσει νέα μείωση από την ΑΕΚ στο 23-22 στο 41ο λεπτό, βρίσκοντας γρήγορες λύσεις στην επίθεση.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι στο 24-24 και μάλιστα να κάνουν την ανατροπή, προηγούμενοι με 26-25 στο 47ο λεπτό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο 28-27 δέκα λεπτά πριν τη λήξη. Ωστόσο, η Πλερ ανέτρεψε και πάλι το σκορ σε 29-28. Η ΑΕΚ βρήκε ξανά λύσεις, φέρνοντας το παιχνίδι ισόπαλο στο 30-30 με πέντε λεπτά να απομένουν. Στα τελευταία λεπτά, η Πλερ εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα της ΑΕΚ και προηγήθηκε στο 57ο λεπτό με 32-30, για να διαμορφωθεί τελικά το τελικό 34-30.

Οι σκόρερ και τα πεντάλεπτα

Για την ΑΕΚ, ο Τοριάνι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 7 τέρματα, ακολουθούμενος από τον Σικολά με 4 και τον Βίστοροπ με 3. Τρία τέρματα σημείωσε και ο Κουκουλάς, ενώ από δύο πέτυχαν οι Αραμπατζής, Ματσουόκα, Παπαδιονυσίου, Μπάρος και Αμπντελτζαλίλ. Από ένα γκολ σημείωσαν οι Σαφράνκο, Χαριτωνίδης και Κόβατσετς. Στην ομάδα της Πλερ Βουδαπέστης, οι Τοθ και Σίνκοβιτς ξεχώρισαν με 7 και 6 τέρματα αντίστοιχα, ενώ οι Ότσβιρκ και Μάρκεζ συνεισέφεραν από 5 γκολ. Ο Κέμενι πέτυχε 3 τέρματα, οι Βούκσιτς, Χέγκεντους και Μικίτα από 2, και ο Φεκετέ 1.

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν η εξής: 2-2, 6-6, 8-9, 11-12, 14-14, 16-18 (ημχ.), 19-20, 20-23, 24-25, 27-27, 30-30, 30-34.

Η μάχη της πρόκρισης στη Βουδαπέστη

Μετά την ήττα στο «Γ. Κασιμάτης», η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:00.

Εκεί, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού θα δώσει τη μάχη της πρόκρισης, διεκδικώντας το εισιτήριο που θα την στείλει στη φάση των «16» του EHF European Cup. Η πρόκριση θα κριθεί στην έδρα της ουγγρικής ομάδας, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ του πρώτου αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta