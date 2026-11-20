Η ΑΕΚ εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την απόφαση της Καλαμάτας να μην δώσει εισιτήρια

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε σήμερα τους φιλάθλους της πως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης και η απόφαση της γηπεδούχου ομάδας να μην διαθέσει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των πρωταθλητών Ελλάδας. Ωστόσο, η ΑΕΚ τόνισε ότι είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί την κατάσταση για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας, απευθύνοντας παράλληλα σαφείς συστάσεις στους Ενωσίτες.

Η απόφαση της Καλαμάτας και η συμφωνία με τον δήμο Νίκαιας

Η Καλαμάτα έλαβε την απόφαση να μην παραχωρήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ΑΕΚ για τον αγώνα που θα διεξαχθεί αύριο. Αυτή η απόφαση της γηπεδούχου ομάδας βασίζεται σε μια υφιστάμενη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της «Μαύρης Θύελλας» και του Δήμου Νίκαιας. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, οι Μεσσήνιοι δεν έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν εισιτήρια σε φιλοξενούμενες ομάδες.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί το πρώτο παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, γεγονός που καθιστά την απουσία των φιλάθλων της ακόμα πιο αισθητή. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ διευκρίνισε τους περιορισμούς εισόδου, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στις κερκίδες του γηπέδου της Νεάπολης θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες φιλάθλων της Καλαμάτας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο της Νεάπολης

Με βάση την απόφαση της γηπεδούχου ομάδας, δικαίωμα εισόδου στις κερκίδες του γηπέδου της Νεάπολης θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Καλαμάτα. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στον περιορισμό της παρουσίας φιλάθλων και στην τήρηση των όρων της συμφωνίας με τον Δήμο Νίκαιας.

Επιπλέον, η είσοδος θα επιτραπεί και σε φιλάθλους της Καλαμάτας που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν εντός έδρας αγώνα της ομάδας κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Για τους φιλάθλους αυτής της κατηγορίας, είναι απαραίτητο να διαθέτουν και να επιδείξουν το σχετικό αποδεικτικό εισιτηρίου προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί καθορίζουν σαφώς το κοινό που θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Η δυσαρέσκεια της ΑΕΚ και η αναγκαστική αποδοχή της απόφασης

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε με επίσημη ανακοίνωσή της τη μεγάλη της δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς οι φίλαθλοί της δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα. «Λυπούμεθα πολύ για τα ανωτέρω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των πρωταθλητών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας το αίσθημα απογοήτευσης.

Παρά τη δυσαρέσκεια, η διοίκηση της ΑΕΚ τόνισε ότι είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί την απόφαση της Καλαμάτας. Ο βασικός λόγος για αυτή την αναγκαστική αποδοχή είναι «πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Η ΑΕΚ ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και έκανε ανάλογη σύσταση προς τους δικούς της φιλάθλους.

Συστάσεις και αυστηροί αστυνομικοί έλεγχοι για τους Ενωσίτες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, η ΠΑΕ ΑΕΚ απηύθυνε σαφείς και αυστηρές συστάσεις προς τους Ενωσίτες φιλάθλους της. Τους ενημέρωσε ότι δεν δύνανται να μετακινηθούν πλησίον του γηπέδου της Νεάπολης, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου ή εισόδου τους στις κερκίδες. Η ομάδα θέλησε να αποτρέψει οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση και ταλαιπωρία για τους οπαδούς της.

Επιπλέον, η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι θα υπάρχουν αυστηροί αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή γύρω από το γήπεδο. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αρχές θα βρίσκονται σε επιφυλακή για να διασφαλίσουν την τήρηση της απόφασης και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων ή συγκεντρώσεων. Η ΑΕΚ ζήτησε από τους φιλάθλους της να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποφυγή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta