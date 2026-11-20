Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν με το επιβλητικό σκορ 107-81. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Basketball Development Center της Πόλης, με την τουρκική ομάδα να δείχνει την ανωτερότητά της έναντι των Γάλλων. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την Εφές στο 6-7, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 4-9.

Η κυριαρχία της Εφές στην έδρα της

Η Αναντολού Εφές, παρά την ασταθή της πορεία στη φετινή EuroLeague, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι εντός έδρας είναι μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Στο αποψινό ματς της 20ης Νοεμβρίου, η τουρκική ομάδα έδειξε την επιθετική της δεινότητα, ξεπερνώντας κατά πολύ τους μέσους όρους της.

Οι παίκτες του Λάσο είχαν πολλά κέφια επιθετικά, εκμεταλλευόμενοι την γενικά αδύναμη άμυνα της Βιλερμπάν. Η Εφές έριξε 107 πόντους στον «σάκο του μποξ» της φετινής διοργάνωσης, επιστρέφοντας έτσι στις νικηφόρες εμφανίσεις στο Basketball Development Center.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Απόλυτοι πρωταγωνιστές για την Αναντολού Εφές αναδείχθηκαν οι Τζόρνταν Λόιντ και Ματ Στράζελ. Οι δύο παίκτες συνδυάστηκαν για συνολικά 40 πόντους, πετυχαίνοντας από 20 ο καθένας, και ήταν καθοριστικοί στην επικράτηση της ομάδας τους. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να ανακόψουν τον ρυθμό τους.

Σε πολύ καλή κατάσταση βρέθηκε επίσης ο Πέιν, ο οποίος συνέβαλε τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία. Ο Πέιν σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε οκτώ τελικές πάσες, ενώ ο Γιούστα πρόσθεσε ακόμα 14 πόντους στο ενεργητικό της Εφές, συμπληρώνοντας την επιθετική πολυφωνία της ομάδας.

Η εικόνα της Βιλερμπάν και η βαθμολογική σημασία

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν παρουσιάστηκε απογοητευτική στην Πόλη, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία της στη φετινή EuroLeague. Η γαλλική ομάδα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην επιθετική ορμή της Εφές, με αποτέλεσμα να υποστεί μια βαριά ήττα με διαφορά 26 πόντων. Η Βιλερμπάν χαρακτηρίστηκε ως αδύναμη ομάδα, ειδικά στην άμυνα.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε ως αδιάφορη βαθμολογικά, καθώς, όπως όλα δείχνουν, καμία από τις δύο ομάδες δεν αναμένεται να διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδο στη δεκάδα της διοργάνωσης. Ωστόσο, οι Τούρκοι, που δεδομένα θα κυνηγήσουν την πρόκριση μέχρι τέλους, πήραν μία σχετική ανάσα με αυτή τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους.

Η πορεία των δύο ομάδων

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, η Αναντολού Εφές ανέβηκε στο 6-7, διατηρώντας τις ελπίδες της για μια καλύτερη συνέχεια στην EuroLeague. Η ομάδα της Πόλης θα συνεχίσει να διεκδικεί την είσοδο στην πρώτη δεκάδα, βασιζόμενη στην εντός έδρας δυναμική της και την επιθετική της αποτελεσματικότητα.

Αντιθέτως, το σύνολο από τη Λυών, η Βιλερμπάν, υποχώρησε στο 4-9, συνεχίζοντας την απογοητευτική της πορεία στη διοργάνωση. Η γαλλική ομάδα καλείται να βρει λύσεις για να βελτιώσει την εικόνα της στα επόμενα παιχνίδια, αν και οι πιθανότητες για πρόκριση φαίνονται πλέον ελάχιστες.

Με πληροφορίες από: Athletiko