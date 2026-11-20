Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, καθώς η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Μεξικανοί δημοσιογράφοι, οι Πειραιώτες εξετάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του Σαντιάγο Σαντοβάλ, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που ανήκει στην ομάδα της Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει ενταχθεί στη μεταγραφική λίστα του ελληνικού συλλόγου.

Ο Σαντιάγο Σαντοβάλ στο στόχαστρο των Πειραιωτών

Ο Σαντιάγο Σαντοβάλ, σε ηλικία μόλις 19 ετών, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τις προοπτικές του στο χώρο. Οι Μεξικανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την πορεία του και τον έχει συμπεριλάβει στις πιθανές μεταγραφικές του κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Οι ίδιοι δημοσιογράφοι επισημαίνουν το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον νεαρό παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται στην Τσίβας. Η φημολογία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σύλλογοι προετοιμάζονται για τις επικείμενες μεταγραφικές εξελίξεις, με τον Ολυμπιακό να αναζητά ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν άμεσα και να έχουν προοπτική εξέλιξης.

Οι σχέσεις με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα

Οι σχέσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και της Τσίβας Γουαδαλαχάρα φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο, κάτι που ενδεχομένως διευκολύνει τις συζητήσεις για πιθανές μεταγραφές. Αυτό προκύπτει από την προηγούμενη συνεργασία των δύο συλλόγων, η οποία είχε οδηγήσει στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στους Πειραιώτες.

Η ύπαρξη αυτού του προηγούμενου deal δείχνει ότι οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Μετά την απόκτηση του Γκονζάλες, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει στο στόχαστρό του έναν ακόμα ποδοσφαιριστή από την ομάδα του Μεξικού, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του για παίκτες που προέρχονται από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και τις ακαδημίες της Τσίβας.

Η πορεία του Σαντοβάλ στις ακαδημίες και η φετινή σεζόν

Ο Σαντιάγο Σαντοβάλ αποτελεί ένα «προϊόν» των φημισμένων ακαδημιών της Τσίβας, γεγονός που συχνά αποτελεί εγγύηση για την ποδοσφαιρική του παιδεία και τις ικανότητές του. Η εκπαίδευσή του σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει συμβάλει στην ανάδειξή του ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της χώρας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο νεαρός παίκτης έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Έχει αγωνιστεί σε 13 αναμετρήσεις, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο Σαντοβάλ έχει επιδείξει και επιθετικές αρετές, καθώς έχει καταφέρει να σκοράρει πέντε φορές.

Η θέση στην οποία αγωνίζεται κυρίως είναι πίσω από τον επιθετικό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «δεκαριού». Αυτό υποδηλώνει ότι διαθέτει ικανότητες οργάνωσης, δημιουργίας και εκτελεστικής δεινότητας, στοιχεία που τον καθιστούν έναν ολοκληρωμένο μεσοεπιθετικό και εξηγούν το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως ο Ολυμπιακός.

Το μεταγραφικό ενδιαφέρον ενόψει Ιανουαρίου

Η επικείμενη μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου αναμένεται να φέρει εξελίξεις για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του. Η περίπτωση του Σαντιάγο Σαντοβάλ αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται σοβαρά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού της ομάδας.

Οι Πειραιώτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, έχουν εντάξει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στη μεταγραφική τους λίστα, υποδεικνύοντας ότι παρακολουθούν την αγορά για παίκτες με τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές του Σαντοβάλ. Η προσέγγιση αυτή δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να επενδύσει σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit