Η εκπομπή «All Areas» εξασφάλισε αποκλειστική πρόσβαση στα μέρη με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, εισχωρώντας στο VAR Room του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κυριάκος Κυριάκος ανέλαβε για μια μέρα τον ρόλο του VARίστα, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η κάμερα της εκπομπής παρακολούθησε ζωντανά την αναμέτρηση ΟΦΗ-Ατρόμητος, η οποία διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου.

Η αποκλειστική πρόσβαση της εκπομπής «All Areas»

Το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής «All Areas» κατάφερε να εξασφαλίσει μια πρωτοφανή πρόσβαση στον χώρο του VAR Room, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Η κάμερα της εκπομπής ήταν η μοναδική που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά, με πλήρη εικόνα και ήχο, όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο μέσα στην αίθουσα του VAR.

Στο πλαίσιο αυτής της αποκλειστικής πρόσβασης, ο Κυριάκος Κυριάκος μετατράπηκε σε «Varistas» για μια ολόκληρη ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, η εκπομπή κατέγραψε τη διαδικασία παρακολούθησης του αγώνα ΟΦΗ-Ατρόμητος, ο οποίος διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια λεπτομερή εικόνα της λειτουργίας του συστήματος.

Ανάλυση λαθών και ο ρόλος του επικεφαλής του VAR

Ο επικεφαλής του VAR στην Ελλάδα, με ακομπλεξάριστο τρόπο, παρουσίασε δύο από τα μεγαλύτερα λάθη που σημειώθηκαν στο σύστημα VAR κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ κατά την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, καθώς και στην επανάληψη του πέναλτι του Άρη στον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.

Ο ίδιος επικεφαλής προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση, εξηγώντας τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο συνέβησαν αυτά τα λάθη. Η παρουσίαση αυτή προσέφερε μια εις βάθος κατανόηση των παραγόντων που οδήγησαν στις συγκεκριμένες αποφάσεις και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Ο διεθνής «δικός μας» τεχνικός υπεύθυνος Μάρκος Ιβάτσι

Στο πλαίσιο της εκπομπής, αποκαλύφθηκε ότι ο τεχνικός υπεύθυνος του VAR και της Hawkeye στην Ελλάδα, Μάρκος Ιβάτσι, είχε έναν κομβικό ρόλο στον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ως Operator. Η εκπομπή «All Areas» όχι μόνο έμαθε για αυτή τη διεθνή διάκριση, αλλά εξασφάλισε και αποκλειστική συνέντευξη με τον κ. Ιβάτσι.

Ο Μάρκος Ιβάτσι, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή, έδειξε ο ίδιος με λεπτομέρεια πώς δουλεύει ολόκληρη η αίθουσα του VAR. Η παρουσίασή του παρείχε μια πλήρη εικόνα των τεχνικών διαδικασιών και του συντονισμού που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Σημαντικές δηλώσεις από πρόσωπα κλειδιά

Η εκπομπή φιλοξένησε επίσης σημαντικές προσωπικότητες που συνδέονται άμεσα με το σύστημα VAR στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο πρώτος αποκλειστικά VAR διαιτητής στη χώρα μας και διετέλεσε VAR στον αγώνα ΟΦΗ-Ατρόμητος που παρακολουθήθηκε, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του «All Areas».

Επιπλέον, ο Βαγγέλης Γραμμένος, ο οποίος κατείχε τη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ κατά την περίοδο εισαγωγής του VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παρείχε τη δική του αποκλειστική συνέντευξη. Τέλος, ο Μάνος Σκουλάς, ο πρώτος διαιτητής αγώνα με VAR στην Ελλάδα, γνωστός από τον αγώνα με τα «σουβλάκια», μοιράστηκε επίσης την εμπειρία του.

Η φιλοδοξία του Athletiko στην αθλητική ενημέρωση

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Με πληροφορίες από: Athletiko