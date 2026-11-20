Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έπειτα από αρκετά χρόνια το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αναμένεται να κρίνει την πρωτιά στη βαθμολογία της Basket League. Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα και οι «κιτρινόμαυροι» πηγαίνουν πανέτοιμοι στην Πυλαία για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, στην ΚΑΕ Άρης υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τον ορισμό του Γιώργου Πουρσανίδη στη διαιτητική τριάδα του αγώνα.

Ο ορισμός του Γιώργου Πουρσανίδη και ο προβληματισμός της ΚΑΕ Άρης

Ο ορισμός του Έλληνα διαιτητή Γιώργου Πουρσανίδη προκαλεί δυσαρέσκεια και εύλογη ανησυχία στην πλευρά του Άρη, λίγο πριν από το ντέρμπι κορυφής. Πρόκειται για έναν διαιτητή που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους «κιτρινόμαυρους» για τις αποφάσεις του σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Το βαρύ ιστορικό των αποφάσεων του συγκεκριμένου διαιτητή σε παιχνίδια του Άρη συνθέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζεται ο ορισμός του. Η ΚΑΕ Άρης ελπίζει σε μια διαιτησία που θα επιτρέψει στο ντέρμπι να κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ.

Περιστατικά από την περσινή σεζόν που προκάλεσαν αντιδράσεις

Οι περιπτώσεις που έχουν αφήσει δυσαρέσκεια στον Άρη είναι αρκετές, με πιο πρόσφατες εκείνες της περσινής σεζόν. Στο παιχνίδι με το Μαρούσι εκτός έδρας, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Πουρσανίδη. Σύμφωνα με την πλευρά του Άρη, αυτή ήταν η μοναδική αναμέτρηση στην οποία ευνοήθηκε η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση είχε προκαλέσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία την περασμένη σεζόν, όπου οι αποφάσεις των διαιτητών είχαν πυροδοτήσει αντιδράσεις. Χαρακτηριστικά, σημεία έντονης κριτικής αποτέλεσαν τα δύο γρήγορα φάουλ που χρεώθηκαν στον Νουά, τα φάουλ στον Χάρελ στα πρώτα 12 δευτερόλεπτα, αλλά και η διαφορά στις βολές, με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί 23 και τον Άρη μόλις 9.

Φετινές αναμετρήσεις και φιλικά παιχνίδια με παράπονα

Παράπονα υπήρξαν και στη φετινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό φόρτωμα με φάουλ των Ρόμπινσον και Ερλ, αλλά και του Λιντέλ, σε συνδυασμό με τη συνολική εικόνα της διαιτησίας, δημιούργησε έντονη δυσαρέσκεια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στη λίστα των αγώνων που έχουν αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στους «κιτρινόμαυρους» συγκαταλέγεται ακόμη και το φιλικό παιχνίδι των «Μαυροσκουφείων» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Και σε αυτή την αναμέτρηση, είχαν εκφραστεί παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Η σημασία του ντέρμπι και οι προσδοκίες για τη διαιτησία

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη μαγνητίζει τα βλέμματα και συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αναμένεται να κρίνει την πρωτιά στη βαθμολογία της Basket League. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την κορυφή, γεγονός που προσδίδει στο παιχνίδι ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Σε ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλο διακύβευμα, οι «κιτρινόμαυροι» το μόνο που θέλουν είναι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η ΚΑΕ Άρης επιθυμεί η διαιτησία να μην αποτελέσει παράγοντα που θα επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ώστε το ντέρμπι να κριθεί δίκαια στο παρκέ.

Με πληροφορίες από: Athletiko